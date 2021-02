Altenhagen

Die Vorarbeiten für die Erschließung des neuen Baugebietes Am Mühlenwege in Altenhagen haben begonnen. Zu Beginn der Arbeiten mussten nun erste Bäume entlang der Altenhäger Straße gefällt werden.

Die Gemeinde hat im Sommer vergangenen Jahres mit einem Bebauungsplan das Baugebiet für rund 90 Einfamilienhäuser ausgewiesen. Zur Vorbereitung wurden in dieser Woche die im Baufeld stehenden Bäume und Sträucher entfernt. Wie die Verwaltung mitteilt, soll durch Neuanpflanzungen an der Straße und im Wohngebiet die alte Bepflanzung „mehr als ausgeglichen“ werden.

Dass jedoch gerade die alten Bäume dem Neubaugebiet weichen mussten, stößt im Netz auf Unverständnis. „So einen gewachsenen Baumbestand kann man doch nicht einfach später ersetzen“, heißt es dort von einer Anwohnerin. Dass nun alte Bäume gefällt und später neue an ähnlicher Stelle gepflanzt werden sollen, sorgt ebenfalls für Irritationen.

Bäume überstehen Bauarbeiten nicht

Die Planer könnten die Bäume am bisherigen Standort allerdings nur schwer erhalten, wie Gemeindedirektor Jörn Wedemeier mitteilt. Im Verlauf der Altenhäger Straße bis zum Molkereiweg müsse für die Ableitung des Regenwassers aus dem neuen Baugebiet nämlich ein Kanal verlegt werden. Die Wurzeln der dort stehenden alten Bäume würde durch die Verlegung der Regenwasserleitung stark geschädigt. Die Pflanzen würden die Arbeiten nicht überstehen, daher sei ein Verbleib der Bäume an dieser Stelle nicht möglich gewesen.

Da der vorhandene Radweg auf der Meerbahntrasse verlegt wird und ein Lärmschutzwall entsteht, sei es außerdem notwendig geworden, die Bepflanzungen neu anzuordnen. Der Rückschnitt und die Baumfällung in Niedersachsen sind in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten. Deshalb mussten die Arbeiten in Altenhagen schon jetzt erfolgen, damit der Plan nicht in Verzug gerät.

Von Luisa Wellenbrock