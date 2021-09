Haste/Wunstorf

Die Gemeinde Haste will einen Versuch unternehmen, sich mit Erdwärme aus dem stillgelegten Kalibergwerk Sigmundshall zu versorgen. Vor zwei Jahren hatte die Mehrheitsgruppe im Wunstorfer Rat den Antrag gestellt, sich mit einem möglichen Unter-Tage-Pumpspeicherwerk zu beschäftigen. Vertreter des Betreibers K+S sagten daraufhin im Bauausschuss zu diesem anderen Ansatz, technisch sei vieles zu realisieren, wirtschaftlich aber nicht.

Bis zu 400 Häuser versorgen

Nach einer Präsentation des Unternehmens Geo-Dienste aus Wunstorf waren sich die Politiker aus Haste jetzt aber einig, dass zumindest der Versuch unternommen werden sollte, bis zu 400 Wohnhäuser dadurch mit Wärme zu versorgen. Wird das Ganze realisiert, wäre es ein Pilotprojekt. Noch stehen aber weitere Untersuchungen aus.

Die Wunstorfer Firma, die die Resultate der ersten Studie vorstellte, ist Experte auf diesem Gebiet. „Wir machen seit 30 Jahren Geothermie-Bohrungen“, betonte Geologe Dieter Michalzik. Den Anstoß zu diesem Projekt hatte aber die „Haste CO2-AG“ gegeben. Dahinter verbergen sich Marc Kuhlmann, Martin Knebelsberger und Holger Teichmann, die die Präsentation im Bauausschuss ebenfalls verfolgten.

Schacht Kolenfeld am besten eignet

Silke Lohmar, ebenfalls Diplom-Geologin in Wunstorf, erläuterte, dass sich der stillgelegte Schacht Kolenfeld am besten eigne, um Haste zu versorgen, da er am nächsten sei. Der Schacht ist mit fast einem Kilometer auch der tiefste des Bergwerks. Trotz der bald beginnenden Flutung des Schachtes kann dort noch ausreichend Wärmeenergie gewonnen werden.

Die Experten halten den Schacht Kolenfeld für am besten geeignet. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Die größere Tiefe des Schachts Kolenfeld bedeutet ein um sieben Grad Celsius höheres Temperaturpotenzial gegenüber dem Schacht Sigmundshall. 47 Grad Celsius herrschen dort unten. Möglich wäre ein geschlossener Kreislauf, in dem das warme Wasser von unter Tage durch einen Wärmetauscher geleitet wird, das abgekühlte Wasser flösse wieder zurück ins Bergwerk.

Eine Bohrung soll reichen

Die Experten schlugen vor, mit nur einer Bohrung zu arbeiten. 15 Rohrschleifen mit jeweils 3000 Metern Länge würden dann installiert. Zum Betreiben von Pumpen und Motoren wären nur 37 Kilowatt Leistung nötig. Verwendet würden Stahlrohre oder Kunststoffröhren. Allerdings müsste dies noch genauer untersucht werden.

Es würden 2,5 bis fünf Megawatt generiert. Und das das ganze Jahr über. Dies wäre ausreichend, um etwa 400 Haushalte im Norden Hastes zu versorgen. Wärmepumpen würden in dem System Blockheizkraftwerke antreiben, die dann die entsprechende Heizenergie erzeugten.

„Technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll“

„Eine geothermische Nachnutzung des Kalibergwerks scheint aufgrund der Ergebnisse der Studie, technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll zu sein“, lautet das Fazit von Geo-Dienste. Da es ein solches Projekt in dieser Größenordnung noch nicht gebe, hätte es Pilotcharakter. Da auch K+S, der Eigentümer des stillgelegten Bergwerks, die Sache unterstützen würde, empfiehlt Geo-Dienste, die Sache weiterzuverfolgen.

Nach der ersten Untersuchung soll nun eine Machbarkeitsstudie folgen. Daran will sich Haste mit 25.000 Euro beteiligen. Möglich ist zwar, dass dabei herauskommt, dass doch eine andere Kommune geografisch besser gelegen ist, um von dem Projekt zu profitieren. Doch im Ausschuss überwog die Ansicht, dass so auf jeden Fall ein Beitrag zu klimafreundlicher Energiegewinnung geleistet wird und wichtige Erkenntnisse erzielt werden.

Von Guido Scholl und Sven Sokoll