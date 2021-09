Gemeinde will Neubaugebiet ab Sommer 2022 vermarkten

Hagenburg

In den vergangenen Monaten ist es still geworden auf dem Gelände des zukünftigen Neubaugebietes Am Mühlenwege in Hagenburg. Nachdem die Erschließungsarbeiten wegen rechtlicher Probleme gestoppt werden mussten, kommt nun wieder Schwung in die Angelegenheit. Gemeindedirektor Jörn Wedemeier rechnet damit, dass die Vermarktung der Bauplätze im Juni oder Juli nächsten Jahres beginnen kann.

Veränderung beim Schallschutz nötig

„Das Lärmgutachten ist in den letzten Zügen. In 14 Tagen haben wir es hier auf dem Tisch“, sagt Wedemeier. Nachdem er bereits Einblick in den aktuellen Stand des Dokuments hatte, geht er davon aus, dass sich nur Kleinigkeiten verändern werden. So seien wahrscheinlich geringe Veränderungen beim Schallschutz nötig, die im Bebauungsplan verankert werden müssten. Die neue Verkehrsprognose, die dem Lärmgutachten zugrunde liegt, sei bereits fertig und hätte keine Neuerungen hervorgebracht, die der bisherigen Planung im Wege stehen würden. Eine zweite Zufahrt zum Neubaugebiet, wie von einem Anwohner gefordert, sei demnach auch weiterhin nicht nötig.

Erschließungsarbeiten nicht mehr in diesem Jahr

Ist der Bebauungsplan angepasst, muss der Rat das Dokument erneut verabschieden. Wedemeier rechnet damit, dass dies bei der letzten Sitzung des aktuellen Rats im Oktober oder bei der ersten Sitzung des neu gewählten Gremiums im November oder Dezember vonstattengeht. Von einer Wiederaufnahme der Erschließungsarbeiten sei in diesem Jahr aber nicht mehr auszugehen. Denn hat der Plan den Rat passiert, müsse zunächst das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Baustopp zurücknehmen.

Lesen Sie auch Streit um Neubaugebiet Hagenburg: Rechtsanwalt kritisiert Gemeinde

Da die Arbeiten in einem relativ frühen Stadium unterbrochen wurden, müsse noch einiges getan werden, bis die Erschließung fertig ist. So fehlen etwa Abwasserkanäle, Straßen, Wege, Gas-, Strom- und Telefonleitungen.

Natur holt sich Gelände zurücks

Aktuell hat sich die Natur das Gelände schon wieder weitgehend zurückgeholt. Wenig weist darauf hin, dass dort bald Häuser stehen sollen. Laut Wedemeier müsste es spätestens im Frühjahr weitergehen, wenn die Arbeiten im Sommer abgeschlossen sein sollen. Aufgrund der Verzögerung könnten die späteren Bauherren dem Gemeindedirektor zufolge – ohne genauere Zahlen zu nennen – etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. „Es könnte ein wenig teurer werden als ursprünglich gedacht. Im Moment ist aber noch gar kein Quadratmeterpreis festgesetzt.“ Von hohen Mehrkosten gehe er allerdings nicht aus. Einen Einfluss auf die Nachfrage hat die Verzögerung offenbar nicht. „Jede Woche kommt mindestens ein Interessent dazu“, sagt Wedemeier.

Von Lars Grimpe