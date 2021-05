Wunstorf

Der Handel und die Gastronomie in Wunstorfs Innenstadt stehen nach sieben Monaten Corona-Pandemie vor dem Neustart. Von Dienstag, 25. Mai, an, ist in den Verkaufsstellen des niedersächsischen Einzelhandels ab einer längerfristigen Inzidenz unter 50 kein vorheriger negativer Schnelltest mehr erforderlich. Dies ergibt sich aus dem neuen Paragrafen 9a der niedersächsischen Corona-Verordnung.

Geschäftsleute lassen Vorsicht walten

Am Sonnabend ließen die meisten Geschäftsleute aber noch Vorsicht walten. In den meisten Läden galt immer noch die Pflicht zur Terminvereinbarung sowie zur Vorlage eines negativen Schnelltests. Die Maskenpflicht, Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch weiterhin. „Unser Dank gilt allen, die uns in dieser Zeit so treu begleitet haben“, sagt Timm Gollub vom Modehaus Kolossa. Er und sein Team haben gemerkt, dass der Kundenverkehr wieder anläuft. „Aber der Test hält noch viele zurück“, sagte der Geschäftsführer. Die Kunden hätten seinem Eindruck nach richtig Lust zum Shoppen.

Kunden müssen Termine vereinbaren

Zwar schreckte offenbar das schlechte Wetter am Sonnabend zunächst viele Besucher der Fußgängerzone von einem Einkaufsbummel und dem Verweilen in einem der Cafés ab, doch einige waren mit Tüten aus Schuh- und Bekleidungsgeschäften zu sehen. „Ich habe keine Zeit, ich muss zum nächsten Shoppingtermin“, sagte eine Kundin. „Wir warten ab, wie sich die Lage bis Dienstag entwickelt und wie dann die Vorschriften sind“, sagte Nicole Petter, Inhaberin von Home Lifestyle und Mode. Noch dürfen keine Kunden in den Laden. Der Verkauf erfolgt an der Tür oder online.

Nicole Petter von Home Lifestyle und Mode wartet noch ab bis sie ihren Landen unter Auflagen wieder für Kunden öffnet. Quelle: Anke Lütjens

Schild weist auf Testzentrum hin

Petter und ihr Team sind vorbereitet. Sie haben einen Monitor zum Zählen der Kunden aufgebaut sowie Absperrband besorgt. Die Anzahl der Kunden ist wie in vielen anderen Geschäften begrenzt. Bei Tschibo dürfen sich nur sechs Kunden gleichzeitig aufhalten, bei Schuh Eggers zehn und bei Deichmann 20. Wer bei der Schuhkette einkaufen wollte, musste einen negativen Test oder den Nachweis einer Impfung oder Genesung vorlegen. Ein Schild auf der Schaufensterscheibe weist zudem auf das Testzentrum auf dem Festplatz in den Ellern hin.

Kleinere Läden dürfen für begrenzte Zahl öffnen

„Nur mit Termin und Test dürfen die Kunden bei uns shoppen“, bestätigte auch Kerstin Jokisch, Mitarbeiterin von Elisa Mode. Die Masken werden Kunden und Verkäufer ihrer Einschätzung nach noch länger begleiten. Ohne den Nachweis eines aktuellen Schnelltests dürfen die Kunden bei Canto und Mara-Mode shoppen, weil das Geschäft kleiner als 200 Quadratmeter ist. Die Anzahl ist jedoch auf vier beschränkt. „Die Maske bleibt. Das ist ein Schutz, den wir alle brauchen. Wir wollen ja nicht zurück in die Krise“, sagte Mitarbeiterin Beatrix Hofmeister.

In Fußgängerzone soll wieder Leben einkehren

Die Kunden seien nach der Öffnung froh, erleichtert und hätten Spaß am Einkauf. „Sie freuen sich auf die Geschäfte und darauf, die Waren wieder zu sehen“, so Hofmeister weiter. Es sei wichtig, dass wieder Leben in die Fußgängerzone einkehrt. Außer an Markttagen ist die Maskenpflicht dort inzwischen aufgehoben. Bei der Buchhandlung Weber dürfen die Kunden ohne Termin und Test einkaufen. Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf, nutzt die Zeit und baut sein Juweliergeschäft gerade um.

„Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen und relativ normal arbeiten können“, sagte Gastronom Volker Ernst vom Ratskeller. Terrasse und Möbel sind frisch geputzt, aber das Wetter spielte für die Außengastronomie nicht mit. „Die Gäste halten sich zwar noch etwas zurück, aber nach und nach gibt es auch wieder Reservierungen“, blickt der Gastwirt optimistisch in die Zukunft.

Von Anke Lütjens