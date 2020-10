Luthe

Der Rat hat vor zwei Wochen die letzten Beschlüsse gefasst, um im nächsten Teil des Gewerbegebiets südlich der Lise-Meitner-Straße Grundstücke auf den Markt bringen zu können. Nun soll der Bau der Erschließungsstraße möglichst noch in diesem Jahr beginnen. Denn viele Betriebe haben Interesse bekundet, sich dort so schnell wie möglich ansiedeln zu können.

Auch diesen Teil des Gewerbegebiets vermarktet die Entwicklungsgesellschaft Gewerbepark Wunstorf-Süd, die eine gemeinsame Tochter der Stadt und der Hannover Region Grundstücksgesellschaft ist. Der Geschäftsführer, Wunstorfs Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm, berichtet: „Nach unserer unverbindlichen Interessentenliste ist das Areal voll reserviert, erfahrungsgemäß reduziert sich das aber noch einmal.“ Wenn die Firmen noch einmal ein konkretes Angebot bekämen, könne es sein, dass sie sich zwischenzeitlich noch einmal anders orientiert hätten.

Areal ist für kleinere Betriebe gedacht

Westlich der Adolf-Oesterheld-Straße sind zuletzt zwei große Areale für die neuen Logistikbetriebe Havi und Rudolph entwickelt worden. Der nächste Schritt soll nun etwas für kleinere und mittelgroße Betriebe bringen. Rund 15 bis 20 Betriebe könnten im ersten Abschnitt neue Grundstücke in einem Größenbereich zwischen jeweils 1000 und 8000 Quadratmetern bekommen. Nach Schwamms Erfahrung wird das wohl für sechs bis acht Jahre reichen. Welcher der beiden anderen Abschnitte in dem Areal zwischen Adolf-Oesterheld-, Kolenfelder und Lise-Meitner-Straße dann folgt, ist derzeit noch offen. Dort hat die Entwicklungsgesellschaft sich anders als beim ersten Abschnitt noch nicht alle Grundstücke sichern können.

Westlich der Adolf-Oesterheld-Straße sollen sich in den nächsten Jahren weitere kleinere und mittlere Betriebe ansiedeln. Quelle: Sven Sokoll

Metallverarbeitung, KfZ-Spezialisten und Dienstleister sollen kommen

Bislang wisse Schwamm noch von keinem Unternehmen, das wegen der Corona-Krise kein Interesse mehr habe. „Aber konkret erfahren wir das auch erst, wenn wir im November/Dezember in die ersten Verkaufsverhandlungen einsteigen.“ Schwamm erwartet für das neue Areal einen Mix aus Handwerkern in der Metall- und Holzverarbeitung, aber auch Kraftfahrzeugspezialisten und Dienstleistern. Viele Betriebe haben ihren Sitz schon in Wunstorf und brauchen mehr Platz oder wollen aus Mischgebieten mit Wohnbebauung heraus. Schwamm ist aber auch zuversichtlich, mit dem neuen Flächenenangebot Betriebe aus der Umgebung neu nach Wunstorf holen zu können.

Die Straße soll im April nächsten Jahres fertig werden, dann können die Firmen anfangen selbst zu bauen. „Wenn jemand ganz dringenden Bedarf hat, können wir sicherlich arrangieren, dass er selbst vorher schon anfängt. Aber das Baugenehmigungsverfahren nimmt ja auch seine Zeit in Anspruch.“ Anders als sonst üblich wird die bereits nach der Ausschreibung beauftragte Firma nicht erst eine Baustraße errichten, sondern gleich eine komplett fertige Straße. Für nächste Woche ist die Vorbesprechung geplant. Die Landwirte haben die Zusage, die betroffenen Grundstücke in diesem Jahr noch bewirtschaften zu können.

Von Sven Sokoll