Wunstorf

Die Corvinusgemeinde feiert verschiedene Gottesdienste zu Weihnachten. Heiligabend führen das Kindergottesdienst-Team und die Gitarrengruppe unter der Leitung von Ute Mareik jeweils ab 15.30 Uhr und 16.15 Uhr das Krippenspiel auf. Pastorin Franziska Oberheide leitet den Gottesdienst zum Krippenspiel, die Christvesper ab 17 Uhr und einen Gottesdienst unter dem Motto „Weihnachten zum Dessert“ mit musikalischer Begleitung von Tim Wagner und seiner Band.

Prädikantin Susanne Bannert feiert die Christnacht ab 23 Uhr. Auch in diesem Jahr teilt die Gemeinde das Friedenslicht aus Jerusalem aus. Für Besucher empfiehlt es sich, zu diesem Anlass entsprechende Windlichter mitzubringen. Den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag ab 18 Uhr leitet Pastorin Oberheide, den am zweiten Weihnachtstag ab 10 Uhr Lektor Patrick Franz. Organistin bei allen Feiern ist Svitlana Zinndorf.

Anmeldung erforderlich

Für die Teilnahme an allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Die Anzahl der Teilnehmer pro Gottesdienst ist auf 120 Plätze begrenzt. Der Kirchenvorstand bittet daher um Voranmeldung dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr unter Telefon (0 50­ 31) 7 22 22, im Internet auf www.corvinus.gottesdienst-besuchen.de oder per E-Mail an kg.corvinus.wunstorf@evlka.de.

Von Paul Lukas Primke