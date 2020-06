Großenheidorn

Der Großenheidorner Ortseingang aus Richtung Osten soll schöner werden. Nach einem Wunsch, den der Ortsrat vor einiger Zeit geäußert hat, hat der städtische Bauhof vor Kurzem die Grünflächen an der Bushaltestelle Bordenauer Weg in ein schönes Blütenmeer verwandelt. Daraufhin hat der Ortsrat sich den Bereich am Mittwoch vor seiner Sitzung noch einmal angesehen und weitere Pläne geschmiedet.

„Wir wollen dort gern eine Tafel in Form eines angedeuteten Fachwerkhauses aufstellen, in der ein historisches Ortsschild aus der Zeit des Fürstentums Schaumburg-Lippe wieder seinen Platz finden soll“, sagte Ortsbürgermeister Martin Ehlerding ( SPD). Dieses hing früher direkt auf der anderen Straßenseite an der Gaststätte. „Über die Finanzierung müssen wir dann noch einmal sprechen“, sagte Ehlerding.

Von Sven Sokoll