Wunstorf

Wie sich die Elektromobilität in den nächsten Jahren entwickelt, darüber wollen die Grünen am Montag, 19. April, bei einem Grünschnack in Form einer Videokonferenz reden. Das Onlintreffen dauert von 17 bis 18 Uhr. Zunächst spricht der Bürgermeisterkandidat Frank Kettner-Nikolaus über seine Vorstellungen für Wunstorf, und dann folgt ein Praxisbeispiel für den ländlichen Raum. Referent Axel Holtzmeyer leitet die Landesvertretung des Bundesverbands eMobilität und stellt vor, wie der Flecken Steyerberg vorgegangen ist. Anmeldungen sind per E-Mail an info@gruene-wunstorf.de notwendig.

Mit ihren Gruppenpartnern von SPD und FDP haben die Grünen vor einigen Tagen im Rat beantragt, dass die Verwaltung sich um neue Standorte für Ladesäulen kümmern soll. Sie haben das Gefühl, dass das Netz nicht so schnell wächst, wie es müsste. Zumindest wollen die Stadtwerke und die Stadt am 20. April neue Säulen auf dem neuen Parkplatz am Schützenplatz eröffnen.

Von Sven Sokoll