Wunstorf

Der Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Wunstorf hat sich neu aufgestellt. Die Doppelspitze des Ortsverbands bilden Sarah Sheikh-Rezai und Reinhard Hüttermann. Lothar Porcher wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Den Beisitz übernehmen Anya von Hörsten, Svenja Barembruch und Michael Vantini.

Neuer Vorsitzender möchte aktiv mitgestalten

Damit sind gleich vier Grüne vertreten, die sich erst seit dem vergangenen Jahr für die Partei engagieren. Hüttermann ist seit seinem 21. Lebensjahr grüner Stammwähler, sagt er. Nun wolle er nicht mehr länger nur reden. „Ich möchte gerne aktiv mitgestalten“, betont der 66-Jährige. Das gelinge als einfaches Mitglied vielleicht nicht, so seine Befürchtung. Daher habe er für den Vorsitz in Wunstorf kandidiert. Sein Ziel sei, dass die Grünen nach der Landtagswahl in diesem Jahr Regierungsverantwortung auch in Niedersachsen übernehmen können. Hüttermann will aber auch kontrollieren, ob der Wunstorfer Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) seine Wahlversprechen zum Klimaschutz auch in der Großen Koalition im Rat durchsetze.

Reger Austausch zwischen Partei und Ratsmitgliedern

Hüttermanns Vorgänger Dustin Meschenmoser ist jetzt auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat und trat deshalb zur Wahl nicht wieder an. Es gebe aber einen regen Austausch zwischen Partei sowie Mitgliedern im Stadtrat und in den Ortsräten, betont Anya von Hörsten. „Ich erlebe hohe Transparenz.“ Der Vorstand nimmt auch an den Fraktionssitzungen teil.

Grüne wollen vier Arbeitskreise bilden

Die Partei will zukünftig stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen. Vier Arbeitskreise sollen entstehen. Die Themenbereiche werden bei der Klausurtagung Ende März abgesprochen.

Von Rita Nandy