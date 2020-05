Wunstorf

„Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“, sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer im Hinblick auf die Behandlung älterer Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Die Wunstorfer Grünen distanzieren sich deutlich von den ihrer Ansicht nach menschenverachtenden Aussagen Palmers. Sie schließen sich dem offenen Brief der Partei an, in dem ein Parteiausschlussverfahren gegen den Oberbürgermeister gefordert wird.

Inakzeptable Kosten-Nutzenrechnung

„Die Aussage von Boris Palmer abzuwägen, wann lebenserhaltende Maßnahmen noch sinnvoll sind, beinhaltet eine Kosten-Nutzenrechnung, die in unseren Augen inakzeptabel ist“, teilte Vorsitzender Dustin Meschenmoser mit. Die Verfassung sage eindeutig aus, dass das Leben eines jeden Menschen gleich viel wert ist.

Vorsitzender Sebastian Gerken ergänzt: „Es ist keine Wertschätzung den Ärzten und Pflegern gegenüber, die tagtäglich ihre ganze Kraft zur Rettung der kranken Menschen einsetzen.“ In einigen Ländern musste die Entscheidung so getroffen werden, weil die Kapazitäten an Beatmungsgeräten nicht ausreichten. Die Grünen seien froh, dass diese Engpässe in Deutschland aufgrund des umsichtigen Handelns nicht eingetreten sind. Sie wollen sich weiterhin für ein gut funktionierendes Gesundheitssystem einsetzen.

Von Anke Lütjens