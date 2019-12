Grüne wollen Klimanotstand in Wunstorf ausrufen

Wunstorf

Die skeptische Reaktion der Verwaltung auf ihren Klimaschutzantrag hat die Grünen verärgert. In einem Pressegespräch haben Vertreter der Partei am Freitag ihren Wunsch erklärt, dass auch Wunstorf wie bereits 60 deutsche Kommunen den Klimanotstand ausruft und damit dem Kampf gegen die Erderwärmung die höchste Priorität einräumt. „Die Vorlage aus dem Rathaus zeigt, dass noch nicht alle die Relevanz dieses Thema erkannt haben“, sagte der Ortsverbands-Vorsitzende Andreas Litzke.

Wunstorf belegt vorletzten Platz

Die Grünen wollen sich nicht damit abfinden, dass Wunstorf beim CO2-Ausstoß nach jüngsten Zahlen der Region mit 11,8 Tonnen pro Kopf im Jahr in der Region den vorletzten Platz belegt. Sie gründeten eine Arbeitsgruppe zum Klimaschutz, die im Sommer einen entsprechenden Antrag ausarbeitete. „Wir haben geschaut, wo die Hebel sind, die in einer Verwaltung auch umgesetzt werden können. Dabei haben wir uns stark an dem Vorreiter Konstanz orientiert“, sagte AG-Sprecherin Anke Kicker.

Grüne holen sich Unterstützung von SPD und FDP

In vier Sitzungen haben die Grünen sich auch die Unterstützung der Gruppenpartner SPD und FDP geholt. Nach einer ablehnenden Reaktion der Verwaltung im Bauausschuss liegt der Antrag nun zunächst auf Eis. Die Grünen wollen aber weiter dafür streiten. Das plakative Wort Klimanotstand stand in dem Antrag noch nicht. Nun sind die Grünen aber noch kampflustiger geworden und wollen mit ihm operieren. „Unser Ziel ist, bei dem wichtigen Thema mit allen zusammenzuarbeiten“, betonte Litzke aber.

In den ersten Schritten soll der Rat nach dem Antrag feststellen, dass ein Klimawandel existiert und die bisherigen Versuche, ihn einzudämmen, noch nicht ausreichen. Ein zentraler Punkt ist dann, die Rolle von Klimaschutzmanager Lars Hiddesen zu stärken, dessen Stelle nicht mehr befristet sein soll. Er soll künftig bei jeder relevanter Vorlage einschätzen, wie die Veränderung sich auf das Klima auswirkt. „Wenn die Verwaltung seine Überlastung befürchtet, muss sie den Bereich eben personell verstärken“, sagte Grünen-Mitglied Dustin Meschenmoser. Zumindest begrüßt die Partei, dass die Stadt künftig einen besseren Überblick bekommt, wie viel Energie ihre Gebäude verbrauchen.

Konzept braucht aktuellen Stand

Kein Verständnis hat Litzke, dass die Verwaltung das Wunstorfer Klimaschutzkonzept von 2013 nicht für 30.000 Euro aktualisieren will. „Die Frage ist ja, was es uns kostet, wenn wir das nicht tun.“ Die Grünen verweisen auch darauf, dass zwischenzeitlich das Pariser Klimaschutzabkommen deutsches Recht geworden ist und sich somit auch die Grundlagen geändert haben. Ziel ist nun, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Von Sven Sokoll