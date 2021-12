Grundschule Luthe stellt Antrag auf Umwandlung in Ganztagsschule

Luthe

Der Schulvorstand der Grundschule Luthe hat in seiner Sitzung im Dezember einstimmig beschlossen, einen Antrag auf Umwandlung in eine Ganztagsgrundschule zu stellen. Zuvor hatte sich die Schulelternvertretung intensiv mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt und einen einstimmigen Beschluss zur Umwandlung in eine Ganztagsschule in den Schulvorstand eingebracht. „Eine Sanierung der Grundschule Luthe und eine Umwandlung zu einer Ganztagsschule rücken damit erfreulicherweise näher“, heißt es in einem Elternbrief des Schulvorstands.

Mit dieser Entscheidung eng verknüpft ist die Behebung der baulichen Mängel an der Grundschule. Wegen Geruchsbelästigungen im rund 55 Jahre alten sogenannten Pavillon werden seit Sommer 2020 Klassen wechselweise in Containern unterrichtet. „Ich war geschockt, als ich das erste Mal in der Schule war – alles so traurig und trist. Es ist traurig, wie wenig Wert auf die Kinder gelegt wird“, sagt Christiane Roßbach vom Schulelternrat. In Luthe müsse nach Ansicht der Eltern dringend etwas passieren – auch, weil der Bedarf an Hortplätzen größer ist als die Kapazitäten.

Einige Klassen der Grundschule Luthe werden seit mehr als einem Jahr in Containern unterrichtet, die über keine Toiletten verfügen. Ein Sanitärcontainer soll im nächsten Jahr aufgestellt werden. Quelle: Anke Lütjens

Die Stadt hat sich seit einem Ratsbeschluss von 2016 auf die Fahnen geschrieben, ihre Grundschulen für die Ganztagsbetreuung zu rüsten. Gelungen ist das bislang nur in Klein Heidorn. Die Stadtschule sollte eigentlich zum Schuljahresbeginn 2022/23 mit dem Ganztag starten, doch wegen Lieferengpässen und Personalknappheit ist von einem Start zum 1. Februar 2023 auszugehen. Außerdem stehen vor der Luther Schule noch die Albert-Schweitzer-Schule in Wunstorf sowie die Grundschule Steinhude auf der Prioritätenliste.

Verwaltungsausschuss lehnt Antrag ab

Der Ortsrat Luthe hatte sich stark für die Umwandlung und dafür engagiert, die für 2023 vorgesehenen Planungskosten auf 2022 vorzuziehen. Der Verwaltungsausschuss hat den Antrag jedoch im Oktober diesen Jahres abgelehnt. Die Kosten von rund 200.000 Euro wären nur mit einem Nachtragshaushalt möglich gewesen, den die Verwaltung aber abgelehnt hat. Letztlich entscheidet die Politik, welche Schule als nächstes an der Reihe ist. „Problem ist die Manpower im Hochbau“, sagt Joachim Schötzau vom Schulelternrat.

Politik hat offenes Ohr für Anliegen

Bürgermeister Carsten Piellusch hat jedoch angekündigt, die Abteilung aufstocken zu wollen. Auch er steht laut Wahlkampfversprechen hinter Ganztagsgrundschulen. Möglicherweise könnte die Verwaltung nach einem Vorschlag der Eltern die Planung für mehrere Schulen zusammenfassen. Ausdrücklich lobten die beiden Schulvorstandsmitglieder die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit mit der Politik, die offene Ohren für ihr Anliegen gezeigt habe. So hat beispielsweise Ortsratsherr Uwe-Karsten Bartling (SPD) ein Konzept für den Ganztag als Diskussionsgrundlage entworfen.

Lehrer erstellen pädagogisches Konzept

Das sieht einen Schwerpunkt bei Umweltbildung und Nachhaltigkeit vor. Schwerpunkte könnten aber auch bei Sprachen oder Sport liegen, so Roßbach. „Das pädagogische Konzept erstellen die Lehrer“, sagt Schötzau. Er gehe davon aus, dass die Schule eine offene Ganztagsschule wird. „Die Resonanz der Eltern hat uns gezeigt, dass der Bedarf da ist. Sie brauchen Planungssicherheit“, betont er. Auch wenn die Kinder der beiden Schulvorstandsmitglieder den Ganztagsbetrieb wohl nicht mehr erleben werden, sehen sich in der Verantwortung für die Gesellschaft.

Ganztagsschulen gibt es in allen Schulformen

Ab dem Schuljahr 2026/27 soll es nach einem Gesetzentwurf des Bundes sukzessive für jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung geben. Dafür gibt es auch Fördergeld. Ganztagsschulen gibt es in Niedersachsen in allen Schulformen. Allgemein geht das Betreuungsangebot an einer Ganztagsschule an mindestens drei Tagen in der Woche über das einer normalen Schule hinaus.

Das heißt, die Kinder sind an diesen Tagen mindestens sieben Stunden in der Schule. „Der rechtliche Rahmen gibt den Schulen größtmöglichen pädagogischen Gestaltungsspielraum“, heißt es seitens des Kultusministeriums. So kann jede Ganztagsschule individuell das für sie passende Konzept entwickeln und das Angebot unter Berücksichtigung des Elternwillens nach ihren pädagogischen Zielen gestalten.

Von Anke Lütjens