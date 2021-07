Wunstorf

Eine Stadtrallye mit Rätseln und Aufgaben haben sich Mitglieder der Gruppe Kirche im Gespräch der Stiftskirchengemeinde ausgedacht. Ziel ist, dass Erwachsene und Jugendliche sowie Familien etwas gemeinsam unternehmen können und Wunstorf besser kennen lernen. An 18 Stationen müssen Rätsel und Aufgaben gelöst werden. Das sind unter anderem die Stadtkirche, das Rathaus, der Burgmannshof und die Wasserzucht. An jeder Station müssen die Teilnehmer einen Buchstaben sammeln. Alle zusammen ergeben dann ein Lösungswort.

Stationen bieten Informationen zu Besonderheiten

„Die Rallye ist ab sofort online unter www.kirche-imgespraech.de abrufbar. Wer möchte kann jederzeit starten – auch über das Smartphone ist das möglich“, sagte Arne Schulze in einem Pressegespräch. Zusammen mit seiner Frau Barbara und Stadtführerin Irmina Osburg hat er sich die Rallye ausgedacht. Diese dauert knapp zwei Stunden. An den einzelnen Stationen gibt es außerdem Informationen zu den jeweiligen Besonderheiten sowie Bibelzitate oder Impulse aus unserer Zeit wie beispielsweise von Liedermacher Konstantin Wecker. Eine Rallye für Kinder ist noch in Planung.

Mit Menschen ins Gespräch kommen

„Jeder kann loslegen, wann es ihm passt. Die Rallye ist an keinen Termin gebunden“, sagte Diakonin Karola Königstein. Die ökumenische Gruppe Kirche im Gespräch gibt es seit rund drei Jahren. Angefangen hat alles mit einem Stand auf dem Wunstorfer Wirtschaftswochenende (WuWiWo). Auch auf dem Wochenmarkt und auf dem letzten Neubürgerempfang vor der Pandemie war die Gruppe vertreten. Ihr Anliegen ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. „Wir fragen nach ihren Bedürfnissen, Anliegen und Erwartungen an Kirche“, erläuterte Königstein.

Gruppe plant Umfragen vor der Stadtkirche

Dazu hat die Gruppe bestimmte Formate entwickelt. Vorgesehen sind unter anderem Umfragen vor der Stadtkirche, um öffentlich präsenter zu sein. „Wir wollen mit den Menschen in Kontakt kommen und erfahren, was sie bewegt, was sie benötigen und, was sie interessiert“, so Königstein weiter. Das sei auch für die Gruppe ein Gewinn, denn die Mitglieder können daraus Schlüsse ziehen und passende Formate zu entwickeln.

Lesen Sie auch: Veranstaltungsstart in und an der Sigwardskirche

Lesen Sie auch: HAZ-Chefredakteur stellt sich Fragen in Idensen

Idenser gewinnt Fotowettbewerb

Während der Corona-Pandemie haben die Gruppe sowie die Stiftskirchengemeinde viel Kreativität entwickelt, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Neben Online-Formaten gehörte auch ein Fotowettbewerb in den Osterferien unter dem frei interpretierbaren Motto „Wir – trotz allem zusammen“ dazu. Gewonnen hat Jörg Mecke vom Vorstand der Kirchengemeinde Idensen mit einem Schwarz-Weiß-Foto der Ausstellung „Die Wanderung“ von Künstler Edin Bajric.

Jörg Mecke (Mitte) gewinnt den Fotowettbewerb der Gruppe Kirche im Gespräch. Darüber freuen sich auch Diakonin Karola Königstein (von links), Gästeführerin Irmina Osburg sowie Arne und Barbara Schulze. Quelle: Anke Lütjens

Fotos werden in der Stadtkirche präsentiert

„Das ist alles rechtens zugegangen“, verwahrt sich Königstein gegen mögliche Schummelvorwürfe. Bajric hat für sein Kunstwerk 7500 Steine aus Gips so angeordnet, dass sie wie ein Fluss oder ein Weg zum Licht führen. Diesen Moment hat Mecke eingefangen. Gewonnen hat er eine exklusive Stadtführung mit Gästeführerin Irmina Osburg mit Überraschungen an einigen Stationen. Eine Auswahl der Fotos von mehr als 100 Teilnehmern soll in der Stadtkirche präsentiert werden.

Von Anke Lütjens