Gruppen der Oststadtbegegnung Wunstorf treffen sich wieder

Wunstorf

Die Mitglieder der Oststadtbegegnung (OSB) dürfen sich wieder treffen. Das hat der Vorsitzende Dieter Kanne mitgeteilt. Der Vorstand hat Termine für den Rest des Jahres festgelegt. Die Mitgliederversammlung ist für Sonnabend, 7. August, um 11 Uhr in der Begegnungsstätte Maxstraße vorgesehen. Anschließend steht das Sommerfest auf dem Programm. Mittagessen, Kaffee und Kuchen gehören dazu.

Jeden Dienstag um 14 Uhr trifft sich die Spiel- und Klöngruppe wieder. Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es Essen, dann geht es schon um 12 Uhr los. Die Skat-Gruppe spielt an jedem Dienstag um 19 Uhr. Die Gymnastik-Gruppe unter Leitung von Karin Kleber trifft sich jeden Montag um 10 Uhr.

Bingo und Wurstessen

Der erste Bingo-Spieltag ist am Dienstag, 21. September, geplant. Am Dienstag, 16. November, findet das Wurstessen statt. Die Weihnachtsfeier steht am Sonnabend, 11.Dezember, auf dem Programm. Dazu sollen noch zwei Busfahrten unternommen werden.

Bei allen Treffen müssen die jeweils gültigen Corona-Schutz-Vorgaben beachtet werden. „Da fast alle OSB-Mitglieder vollständig geimpft sind, ist das aber kein Problem“, schreibt Kanne.

Von Anke Lütjens