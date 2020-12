Hagenburg

Die CDU möchte in Hagenburg einen sogenannten Dirtpark anlegen lassen. Einen entsprechenden Antrag trug Jörg Zschetzsche in der jüngsten Sitzung des Rates vor. Nachdem man die Modernisierung der Spielplätze in Altenhagen und Hagenburg begonnen habe, wolle man jetzt die Bedürfnisse der Jugendlichen stärker in den Blick nehmen, heißt es in dem Antrag. Im Gespräch mit dieser Zielgruppe, vermittelt durch den Jugendpfleger Thomas Rathmann, sollen nun deren Wünsche erkundet werden.

Dirtparks bestehen aus mehreren, nicht befestigten Strecken, gespickt mit Hindernissen, die Jungen und Mädchen auf speziellen Fahrrädern möglichst spektakulär befahren. Dirt meint Erde, Schlamm. Jugendliche hätten ihn angesprochen, ob man so einen Park in Hagenburg installieren könne, sagte Zschetzsche in der Sitzung. Die CDU-Fraktion unterstütze dies.

Anzeige

Rampe ist abgebaut worden

Wo Lüerßendamm und Steinhuder-Meer-Straße aufeinander treffen, hatte bis vor einiger Zeit eine Rampe gestanden, die Skateboarder nutzten. Nachdem sie baufällig geworden war, hatten ihr Attacken von Randalierern den Rest gegeben. Die Rampe wurde bislang nicht wieder aufgebaut, weil zunächst das gesamte Areal rund um die Anlage über die Städtebauförderung umgeplant wird.

„Inzwischen haben sich Jugendliche andere Orte gesucht“, schreibt die CDU in ihrem Antrag. An diesen Orten würden sie „zumeist nicht besonders gern gesehen“. Gemeint ist damit unter anderem der Hof der Wilhelm-Bock-Grundschule. Ein Dirtpark könne zu einem „Treffpunkt für Jugendliche“ werden, von dem kaum Störungen ausgingen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Jugendtreff-Leiter soll Wünsche erkunden

Die „tatsächliche Bedarfslage“ der Jungen und Mädchen könne man herausfinden, indem man Thomas Rathmann einschalte, der den Jugendtreff Hagenburg leite. „Er hat einen guten Draht zu den jungen Leuten“, erklärte CDU-Mann Zschetzsche dieses Vorhaben. Zschetzsche verweist auf ein Referenz-Projekt, das die Gemeinde Haste „erfolgreich zum Abschluss gebracht“ habe. Dort belege der Dirtpark eine 3600 Quadratmeter große Fläche neben den Tennisplätzen. Der Bau habe die Gemeinde insgesamt 38.000 Euro gekostet. Im selben finanziellen Rahmen bewegt sich laut CDU-Antrag auch ein vergleichbares Projekt, das in Rinteln realisiert wurde. Wichtig erscheine „das Hinzuziehen von Fachkompetenz bei der Planung“, heißt es in dem Antrag weiter.

Auch über die Standortfrage hat sich die CDU-Fraktion bereits Gedanken gemacht. Möglicherweise seien die Wiesen geeignet, die sich zwischen der ehemaligen Rampe und dem Moorgarten erstreckten, heißt es, mit dem Zusatz: „Falls sie nicht zu sehr durchnässen.“ Aber auch die Umgebung des Findlingsgartens könne geeignet sein, „wobei die Bäume erhalten bleiben müssen“. Schließlich führt der CDU-Antrag noch das Gewerbegebiet „Lütgen Hagen“ und den alten Altenhäger Sportplatz auf.

Die Verwaltung wird den CDU-Antrag jetzt als Beschlussvorlage formulieren, sodass die Kommunalpolitiker in einer ihrer nächsten Sitzungen darüber diskutieren können.

Lesen Sie auch

Von Arne Boecker