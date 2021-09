Altenhagen

Sie heißen Rolet, Cream of Crop, Shokkichi Shiro, Bon Bon, Jack the Little oder Kamo Kamo: Das ist nur eine Auswahl der Sorten von Kürbissen, die die Landwirtsfamilie Rust auf einer Fläche von vier Hektar anbaut. Insgesamt sind es 120 Sorten an Zier- und Speisekürbissen, die in der Kürbisscheune an der Altenhäger Straße 93 verkauft werden. Die große Pyramide aus orangenen, grünen, weißen und gemusterten Kürbissen lockt nicht nur Kunden aus der näheren Umgebung an, sondern auch Touristen und Familien aus Hannover.

Kürbisscheune besteht seit 15 Jahren

„Die Pyramide ist der Blickfang. Der Bauernhof, die Tiere und das Café zum Bullenstall, das meine Tochter Christin Drewes betreibt, finden die Familien toll“, sagt Susanne Rust. Bereits seit 20 Jahren baut Familie Rust Spargel und Kürbis an. Die Kürbisscheune besteht seit 15 Jahren, das Café vier Jahre.

„Wir haben alleine zehn bis zwölf Sorten an orangen Halloween-Kürbissen, die möglichst gleichmäßig groß sein müssen. Die eignen sich besonders zum Schnitzen“, sagt Rust. Auch Floristen kommen in die Scheune, die mit Kürbissen herbstlich dekorieren oder kleine Exemplare in Sträuße einbinden.

Der Berg aus Kürbissen dient als Blickfang für die Kürbisscheune. Quelle: Anke Lütjens

Der „Rolet“ ist besonders angesagt

Der Kürbis habe nach Angaben der Fachfrau längst sein verstaubtes Image als süßsauer eingelegtes Gemüse im Weckglas abgelegt. „Der Kürbis hat längst Eingang in die moderne und gehobene Küche gefunden. Die Leute experimentieren gerne“, sagt Rust. Sie bekommt auch Tipps von Kundinnen und Kunden. Besonders angesagt ist in diesem Jahr der „Rolet“, ein runder, grüner und kleiner Kürbis. „Der ist einfach zuzubereiten und sehr lecker wie ein nussiger Kartoffelbrei“, sagt Rust. Und so geht es: Stiel entfernen, halb durchschneiden, würzen oder füllen und für 20 Minuten in den Backofen.

Es gibt auch den Bratkartoffelkürbis

Sehr beliebt sind auch die Hokkaido-Kürbisse, die man nicht schälen muss. „Die gibt es nicht nur in orange, sondern auch in weiß und grau“, erläutert Rust. Diese Art eignet sich besonders für Suppen und als Ofenkürbis. Dazu das Gemüse in Spalten schneiden, würzen, etwas ölen und Schafskäse darauf geben und in den Backofen schieben. Der Trend gehe nach Rusts Angaben zu kleineren Kürbissen. „Jedes Jahr ist ein anderer Kürbis angesagt. Im vorigen Jahr war es der Bratkartoffelkürbis“, erzählt sie. Den kann man mit Speck und Zwiebeln wie Bratkartoffeln in der Pfanne braten.

Der kleine, grüne Kürbis der Sorte „Rolet“ ist in diesem Jahr besonders beliebt. Quelle: Anke Lütjens

Vlies schützt die Pflanzen vor Krähen

„Der ist in Amerika besonders beliebt und gewinnt bei uns langsam Freunde, weil er sehr geschmackvoll ist“, weiß die Fachfrau. Für den Kürbisanbau muss Landwirt Wilhelm Rust den Boden im April gut vorbereiten. Das Saatgut kauft Familie Rust bei namhaften Züchtern. Auf dem Hof leben mehrere Generationen. Die Samen legen die Familienmitglieder per Hand in den Boden. „Grund ist, dass die Körner unterschiedlich groß sind“, sagt Rust. Anschließend wird die Fläche zum Schutz vor Krähen mit Vlies abgedeckt. „Vor einigen Jahren haben die Krähen großen Schaden angerichtet. Ein Drittel war verloren“, betont Rust.

Das Rezept: So einfach geht Kürbissuppe Die klassische Kürbissuppe ist schnell gemacht. Das sind die Zutaten für vier Personen: Ein Hokkaido-Kürbis (etwa 800 Gramm), je eine Zwiebel und Knoblauchzehe, zwei Esslöffel Butter, ein Liter Gemüsebrühe, 100 Milliliter Sahne, Salz, Pfeffer, Petersilie und Chiliflocken zum Garnieren. Raffiniert wird die Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch gekocht. Und so wird sie zubereitet: Kürbis halbieren, vierteln und die Kerne mit einem Esslöffel herausschaben. Die Schale kann dranbleiben. Kürbis waschen, trocken tupfen und in Stücke schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Knoblauch schälen und hacken. Butter in einem Topf schmelzen. Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Kürbis hinzufügen und kurz mitdünsten. Mit Brühe ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt bei milder Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen. Etwa drei Viertel der Sahne zufügen und alles fein pürieren. Noch einmal abschmecken. Kürbissuppe mit Rest Sahne und nach Belieben mit Pfeffer, gehackter Petersilie und Chiliflocken anrichten und servieren. Tipp: Kürbissuppe kann man in Dosen einfrieren.

Landwirte sind mit der Ernte zufrieden

In diesem Jahr spielte auch das Wetter im Vergleich zu den trockenen Sommern der vergangenen Jahre mit. „Wir sind mit der Ernte zufrieden. Wir peilen sie ab Ende August an“, sagt Rust. Der Muskatkürbis brauche seine Zeit bis Oktober. Dann sind die Leute nach Rusts Ansicht schon auf Grünkohl und Weihnachten eingestellt. Der Kürbis ist in der Beliebtheit gestiegen, meint Rust. Sie führt das auf die Aufgeschlossenheit und die Reiselust der Menschen zurück, denn in vielen Erdteilen gehört der Kürbis zum Grundnahrungsmittel.

Betrieb setzt auf Direktvermarktung

Der Familienbetrieb Rust setzt auf Direktvermarktung selbst erzeugter Produkte wie unter anderem Eier, Fleisch und Wurst, Milch, Spargel und Kürbis, Aufstriche, Liköre und vieles mehr. „Besucher können sich bei uns auch anschauen, wie unsere Tiere gehalten werden, und Fragen stellen. Unsere Devise lautet saisonal, regional und kurze Wege“, betont Rust. Die Kürbisscheune ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Sonntags gibt es Kürbisschnitzen. Weitere Informationen gibt es auf www.kuerbisscheune.de.

Von Anke Lütjens