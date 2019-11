Hagenburg

Selbst wenn Fußball-Nationalspieler in den Ruhestand gehen, bekommen sie nicht so herzzerreißende Abschiede geschenkt wie das Löschfahrzeug mit dem Kennzeichen SHG-N 74, das die Hagenburger Feuerwehr am Sonnabend außer Dienst gestellt hat. Zu den Klängen von „Time To Say Goodbye“ fuhr es langsam in das Feuerwehrhaus ein. Dann schloss sich das Rolltor, und man hörte Bohr- und Hammergeräusche. Wenig später öffnete sich das daneben liegende Tor und heraus rollte: SHG-MM 112, das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Hagenburg-Altenhagen. Dazu krachte Rockmusik – „Thunderstruck“ von AC/DC.

Natürlich haben die Kameraden das alte Fahrzeug nicht in aller Eile umgebaut. Das neue TLF hat vielmehr 350.000 Euro gekostet, wie Landrat Jörg Farr in seinem Grußwort sagte. Zeit wurde es langsam: Das alte Fahrzeug hat fast biblische 38 Jahre auf dem Buckel.

Die wichtigste Verbesserung dürften die 3000 Liter Wasser sein, die im Bauch des SHG-MM 112 zum Einsatz geschleppt werden können. „Damit kommen wir eine halbe Stunde hin“, erklärte Ortsbrandmeister Christian Röhl. Die Samtgemeinde Sachsenhagen hat 300.000 Euro beigesteuert, 50.000 Euro überwies der Landkreis Schaumburg.

Von Arne Boecker