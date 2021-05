Hagenburg

Baustopp im Neubaugebiet Am Mühlenwege in Hagenburg: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat im Rahmen des Normenkontrollverfahrens den entsprechenden Bebauungsplan vorübergehend außer Kraft gesetzt. Anlieger hatten Bedenken bezüglich der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke nach Fertigstellung des Neubaugebietes gerichtlich geltend gemacht.

Nach Angaben von Gemeindedirektor Jörn Wedemeier gibt es bei den Anliegern die Befürchtung, dass sie aufgrund des durch die neuen Häuser steigenden Verkehrs Schwierigkeiten bekommen könnten, von ihren Einfahrten herunterzukommen. Wedemeier jedoch hält solche Auswirkungen für ein Areal mit 90 Bauplätzen für äußerst unwahrscheinlich.

Weitere Untersuchungen verlangt

Auch wenn die Richter die Auffassung der Anlieger bisher nicht bestätigen, werden zusätzliche Erhebungen zu den vorhandenen Verkehrsströmen und die Bewertung der Lärmemissionen in das neue Baugebiet hinein von der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen sein. Die bisher zugrunde liegende Verkehrsprognose stammt aus dem Jahr 2016. Die neue Prognose, um das sich das Planungsbüro nun kümmert, soll die Entwicklung bis ins Jahr 2035 im Blick haben.

Wenn die Ortsumgehung für Wunstorf fertig ist, könnte es laut dem Gemeindedirektor dazu kommen, dass der Verkehr leicht zunimmt. Dies sei aber noch unklar.

Interessenten müssen länger warten

„Es ist schon sehr ärgerlich für die über 400 Interessenten, die sich inzwischen für das Baugebiet gemeldet haben, wenn nun eine weitere Verzögerung um mindestens sechs Monate eintritt“, zeigt sich Wedemeier betroffen. Die Baufirma wird in den nächsten Monaten voraussichtlich andere Maßnahmen für die Gemeinde umsetzen und nach Abschluss des Korrekturverfahrens zum Bebauungsplan die Erschließungsarbeiten fortsetzen. „Bei so vielen Sachen, die zu beachten sind, kann so etwas schon mal passieren. Das wird jetzt korrigiert, und dann geht es weiter“, fügt Wedemeier an.

Mit einem Verkauf der Grundstücke rechnet der Gemeindedirektor allerdings nicht vor Juni 2022. Probleme, die Bauplätze dann an den Mann zu bringen, erwartet er aber nicht. Ganz im Gegenteil: „Wir haben aktuell 420 Bewerber. In einem halben Jahr werden es wahrscheinlich 600 sein. Die ganze Region Hannover ruft hier an und fragt, ob wir noch ein Grundstück frei haben.“ Gefahr für das Projekt sehe er keine. Maximal müsse der Lärmschutzwall einen Meter höher als ursprünglich gedacht gebaut werden.

Von Lars Grimpe