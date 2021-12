Wunstorf

Die Hagenburger Verwaltung hat sich dazu entschieden, vier Geschwindigkeitsmesstafeln anzuschaffen. Immer wieder hat die Gemeinde Probleme mit Autofahrern, die ihre Fahrzeuge innerorts weit über die erlaubte Geschwindigkeit bringen.

Bereits in einer Sitzung im Juni beschloss der Verwaltungsausschuss, den Wunsch der Anwohner der Steinhuder Straße und des Badenweges in Hagenburg nach einem festen Blitzer zu unterstützen. Gleichzeitig hat die Verwaltung auch Blitzer an den Ortseinfahrten von Winzlar kommend und an der Schierstraße beantragt. Der zuständige Landkreis Schaumburg sprach sich aber dagegen aus.

Nun kommen Geschwindigkeitsanzeigen

Alternativ hat die Gemeinde nun Angebote für Geschwindigkeitsmessanzeigen eingeholt. Diese könnten dann an der Straßenbeleuchtung installiert werden. Diese zeigen entweder lediglich die gefahrene Geschwindigkeit an, nur einen entsprechenden Smiley oder eine Kombination aus beidem.

Der Rat hat nun beraten, welches vorliegende Angebot den Zuschlag bekommen soll. Der Auftrag zur Lieferung von vier Geschwindigkeitsmessanzeigen vergab er an die die Firma Elancity und genehmigte auch die notwendige überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 6500 Euro.

Von Luisa Wellenbrock