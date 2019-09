Hagenburg

Neue Spielgeräte auf dem Spielplatz, bunte Bilder auf den Stromkästen – die geplante Verschönerung der großen Grünfläche am Schützenplatz und Försterteich in Hagenburg nimmt Form an. Die Neuerungen haben Bürgermeister Dieter Eidtmann und CDU-Ratsherr Jörg Zschetzsche jetzt offiziell vorgestellt.

Den finanziell wie auch räumlich gesehen größten Teil macht die Erneuerung des Spielplatzes aus. Neben der bereits bestehenden Schaukel und Rutsche können die Kinder jetzt auf weiteren und vor allem modernen Geräten spielen – einem Kletterparcours, einem Hochseilgartenaufgang, einer Ringfeder-Stehwippe und einem Sitzkarussell.

Besonders zu Osterfeuer- und Schützenfestzeiten auf dem benachbarten Schützenplatz strömen Kinder zuhauf auf den Spielplatz. „Der Försterteich ist eine schöne Ecke, darum wollten wir dort mehr Möglichkeiten schaffen“, sagte Heike Schweer, auf deren Initiative die Aufwertung zurückgeht.

Am Bohnenkamp soll es weitergehen

Schweer sitzt auch für die CDU im Hagenburger Rat und ist Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Tourismus. Dieser hatte die nun umgesetzten Erweiterungsmaßnahmen im Mai einstimmig empfohlen. Die Runderneuerung kostete etwa 6000 Euro.

Mit Schwung: Die Kinder testen die neuen Geräte auf dem Försterteich-Spielplatz in Hagenburg. Quelle: Thomas Rocho

Rund 25 Jahre habe sich auf dem Spielplatz am Försterteich nichts mehr getan, berichtete Eidtmann. Jetzt aber gelte: „Jeder, der Kinder hat, kann mit ihnen hier in Hagenburg spielen und muss dafür nicht nach Steinhude.“ Und es geht weiter: Als nächsten erneuerungsbedürftigen Platz hat der Jugendausschuss den Spielplatz am Bohnenkamp ausgemacht. Im vergangenen Jahr hatte der Flecken einige andere Spielplätze überarbeitet. Auch für Spielmöglichkeiten an der Grundschule hat es im Mai einen Beschluss gegeben.

Kinder entwerfen Bilder für Stromkästen

In direkter Nachbarschaft zum Spielplatz am Försterteich hat sich ebenfalls etwas getan: Die großen Stromkästen auf der nördlichen wie auch südlichen Seite des Schützenplatzes haben einen neuen Anstrich bekommen. Zu sehen sind darauf jetzt bunte Kinderzeichnungen. Gestaltet wurden sie von Kindern aus den örtlichen Kindergärten Indianerdorf und Zwergenburg, aus der Wilhelm-Bock-Grundschule und der Kinderfeuerwehr Hagenburg-Altenhagen, den Löschpiraten.

Die Hagenburger CDU hatte einen Wettbewerb gestartet, bei dem die schönsten unter vielen schönen Motiven von einer Jury ausgewählt wurden. Auch die Finanzierung der Umsetzung stemmte die Ortsgruppe. Ob Porträts einer Kindergartengruppe, der Wilhelmstein mit einem Feuerwehrboot oder markante Gebäude aus Hagenburg und Altenhagen: Auf Papier beziehungsweise Kunststoff gebracht hatte die Bilder Harald Wöltge. Dieser orientierte sich nah an den Vorlagen und brachte hier und da eine eigene Note ein.

Nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen gefiel, was sie sahen: „Weiter so! Hagenburg hat noch viele Dinge, in die gute Ideen fließen können“, lobte Zschetzsche.

Von Thomas Rocho