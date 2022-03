Hagenburg

Bei einer Reparatur ist ein junger Mann in Hagenburg an einem Motorrad eingeklemmt worden. Seine Hand geriet am Dienstagvormittag so zwischen die Antriebskette, dass die Feuerwehr an der Straße Hopfengarten eingreifen musste. Diese befreite ihn schnell mit einem Trennschleifer und einer Rettungsschere, sodass der Rettungsdienst sich um den Verletzten kümmern konnte.