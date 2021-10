Hagenburg

Rund 60 interessierte Bürger sind zu der Vorstellung des Rahmenplanes zur Sanierung des Ortskerns in Hagenburg gekommen. Das Programm, das die tiefen Eingriffe in den Hagenburger Ortskern finanziert, heißt „Lebendige Zentren“. Je ein Drittel der circa 12 Millionen Euro sollen Bund, Land und der Flecken Hagenburg aufbringen. Der Sanierungsträger BauBeCon betonte an dem Abend, dass die Planungen für sieben Schwerpunktbereiche noch nicht in Stein gemeißelt seien.

Im Bereich der Steinhuder-Meer-Straße sind einige Veränderungen geplant. Dort hat das Planungsbüro gemeinsam mit dem Sanierungsbeirat eine verkehrsfreie Zone vorgesehen. Bis zur Grundschule und zum Kindergarten sollen Autofahrer noch fahren dürfen, danach wäre Schluss. Nach einem Wendeplatz folgt dann ein Freizeitbereich vor dem Bürgerhaus, das dort neu gebaut wird.

Fahrbahnen werden schmaler

Aufgrund der engen Platzverhältnisse entlang der Langen Straße müssen dort in einem größeren Gesamtpaket einzelne Gebäude abgerissen werden. Die Fahrbahn soll in Teilbereichen auf das Mindestmaß verkleinert und die Durchfahrtsgeschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Ähnlich soll auch die Schloßstraße verschmälert werden und so Platz für Grünstreifen und Bäume bieten.

Auch im Kreuzungsbereich Lange Straße/Altenhäger Straße/Twegte/Schierstraße soll sich etwas ändern – und dies sollte, wenn es nach einigen der Veranstaltungsteilnehmer gehen würde, sogar priorisiert werden. Dort soll ein Kreisel die Verkehrslage verbessern. Dafür muss allerdings ebenfalls ein altes Gebäude weichen. Auch die Meerbahntrasse soll attraktiver gestaltet werden und mehr Fläche zugesprochen bekommen, um Aufenthaltsbereiche zu schaffen.

Der Sanierungsbeirat, er war maßgeblich an der Erstellung des aktuellen Rahmenplans beteiligt, soll auch weiterhin Bestand haben und den Bürgern so eine Mitsprache gewährleisten.

Von Luisa Wellenbrock