Wenn es um den geplanten Dirtpark in Hagenburg geht, erhitzen sich die Gemüter. Bei der Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Tourismusausschusses ist eine Diskussion mit einem Anwohner des Bolzplatzes entbrannt, der zu viel Lärm befürchtet, sollte die Anlage dort entstehen.

Dirtpark an Bolzplatz bringt Anwohner auf die Barrikaden

