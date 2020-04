Hagenburg

Alles sieht aus wie in jedem April: Sechs sogenannte Spinnen rollen auf dicken Reifen langsam durch die Furchen der Spargelfelder, jede bedient von einem Erntehelfer. Die Spinnen heben die Folie vor ihnen an, führen sie über einen Rohrrahmen in einem Meter über ihnen vorbei und legen sie hinter ihnen wieder auf die akkurat angelegten Erdwälle. Dazwischen sticht der Helfer aus dem Wall heraus, was sein Chef dann verkaufen kann: Spargel. Wie gesagt: Alles wie immer im April – jedenfalls auf den ersten Blick.

Viele Fragezeichen wegen Corona

Der Chef heißt Wilhelm Rust, der Erntehelfer Pawel Witrykus. Die zwölf Hektar Land, auf denen Rust zusammen mit seiner Familie Spargel anbaut, liegen etwas außerhalb von Hagenburg in Richtung Wunstorf. Seit 1992 lässt der Landwirt dort Spargel stechen, „aber so verzwickt wie diese Saison war bisher noch keine“, seufzt Rust.

Schuld ist natürlich das Virus Sars-CoV-2. Mit der Corona-Krise kämpft Rust an gleich zwei Fronten: Erst muss er trotz Kontaktsperre und Reisestopp Arbeiter finden, die den Spargel aus der Erde klauben, dann muss er hoffen, dass die Gasthäuser und Restaurants wieder öffnen, die ihm die leckere Ware abnehmen. Wann wird das sein? Welche seiner Abnehmer überstehen den Stillstand? Welche nicht? Solche Fragezeichen machen die Kalkulation für die Rusts kompliziert.

Hof Rust ist gut aufgestellt – noch

Was die Erntehelfer angeht, stehen Rust und seine Leute im Moment noch gut da. Fünf polnische Stammkräfte (dazu ein Schüler aus Nienbrügge) sind schon seit Anfang März in Hagenburg, also rechtzeitig bevor der Schlamassel begann. „Es hätte keinen Sinn gemacht, sie zwischendurch nach Hause fahren zu lassen“, sagt Wilhelm Rust, „wie jeden, der nach Polen einreist, hätte man sie erst mal zwei Wochen in Quarantäne gesteckt.“

Wilhelm und Susanne Rust auf ihrem Spargelfeld bei Hagenburg. Quelle: Arne Boecker

Weil nach der Spargel- die Kürbissaison folgt, bleiben einige von ihnen ein halbes Jahr in Hagenburg. Die meisten stammen aus dem westpolnischen Glagow.

Ab Pfingsten wird es kompliziert

Wie schnell Vorarbeiter Pawel Witrykus die Spargelspinne über die Felder rollen lässt, hängt davon ab, wie viel Spargel in der Erde steckt. Stehen sie weit auseinander, dreht er die „Spinne“ an einem Rädchen schneller, läppert es sich mit den Stangen, dreht er die Geschwindigkeit zurück.

Einige der Männer wie Witrykus kommen schon seit zehn Jahren. „Sie wohnen bei uns im Haus“, erzählt Susanne Rust. Diese Verbundenheit zahlt sich jetzt aus. Kompliziert wird die Sache allerdings um Pfingsten herum, wenn die Hochsaison der Spargelstecher läuft. Mindestens 15 Malocher brauchen die Rusts dann. „Wir haben eine Liste mit Interessenten, vor allem Schüler und Studenten“, sagt Wilhelm Rust. „Aber…“ Dieses „aber“, das Rust in der Luft schweben lässt, erklärt sich durch die Art der Arbeit. Erntehelfer bücken sich zehn Stunden am Tag zu dem Spargel hinunter, laufen ihm dabei kilometerweit hinterher. Sechs Tage die Woche.

Effektivität zählt auch beim Spargel

„Man muss das wollen“, sagt Rust, „man muss das aber auch können.“ Eine Art Schuhlöffel, fachmännisch: Stechmesser, sinkt 25 Zentimeter in die Erde, die die Helfer vorher mit den Händen ein bisschen angewühlt haben. 22 Zentimeter lang ist der Spargel, von dem wertvollen Stück darf nichts abgeknapst werden, wenn er aus der Erde gehebelt wird.

Erntehelfer Pawel Witrykus sticht den Spargel mithilfe eines Stechmessers und einer Spinne. Quelle: Arne Boecker

Wie in anderen Branchen auch zählt auf den Spargelfeldern Effektivität. Bevor es Spargelspinnen gab, hat Rust im Schnitt 1,8 Arbeitskräfte einsetzen müssen, um einen Hektar zu ernten – heute sind es nur noch 1,2. Den Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde zahlt er seinen Leuten. 11 Euro will er von ihnen pro Tag für Unterkunft, Essen und Trinken haben.

Wer sich ein bisschen in der Branche umhört, bekommt schnell mit, dass man es als Saisonarbeiter wohl deutlich schlechter treffen kann als in der Hagenburger Spargel- und Kürbisscheune.

Spargelreife lässt sich steuern

Mit einer Handyapp prüft Wilhelm Rust penibel die Temperatur, die über dem und am Spargel herrscht. Unter der Plane: 49,9 Grad, fünf Zentimeter im Boden: 36,4 Grad, fünf Zentimeter über der Wurzel: 17,3 Grad.

Die Reife des Spargels steuert der Landwirt über die Folie. Kehrt er die schwarze Seite nach außen, lässt die Wärme den Spargel in die Länge schießen, kommt die weiße Seite nach oben, verlangsamt sich der Prozess. Innerhalb von acht Stunden kann sich die Temperatur, die in der Plane herrscht, durch einen Weiß-auf-Schwarz-Wechsel locker verdoppeln.

„Im Moment haben wir es mit der Ernte nicht eilig, weil wir nicht wissen, wann die Gastronomie wieder arbeitet“, erklärt Rust, warum auf seinem Feld viel Weiß zu sehen ist.

Entwicklung in 2020 noch nicht absehbar

Sieben Tonnen Spargel gewinnt Rusts Trupp in einem durchschnittlichen Jahr pro Hektar. Die Hälfte ihres Umsatzes macht die GbR, die das Ehepaar zusammen mit Tochter und Schwiegersohn unterhält, mit dem Spargel. Ein Viertel bringt der Kürbis, ein Viertel kommt aus der klassischen Landwirtschaft.

Über 100 Häuser beliefert die Hagenburger Spargel- und Kürbisscheune – vor allem in den Landkreisen Schaumburg und Nienburg sowie in der Region Hannover. Das macht etwa ein Drittel des gesamten Spargels aus, den Rust ernten lässt. Zwei Drittel der Ware gehen über die Hagenburger Scheune unters Volk.

„Wir können noch nicht abschätzen, wie dieses Geschäft in diesem Jahr aussieht“, sagt Susanne Rust. „Essen die Leute mehr Spargel, weil sie zu Hause kochen? Oder kaufen sie weniger Spargel, weil sie derzeit nicht viel aus dem Haus gehen? Wie entwickelt sich die Kaufkraft, wenn man an das Thema Kurzarbeit denkt?“

Und schon stehen drei Fragezeichen mehr in der Kalkulation der Rusts für das denkwürdige Jahr 2020.

Von Arne Boecker