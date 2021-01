Hagenburg

Die Erneuerung des Spielplatzes an der Steigerstraße in Altenhagen hat begonnen. Nach deren Abschluss wird das Gelände Kinder aus einem breiten Altersspektrum zum Buddeln, Klettern, Turnen und zu weiteren Aktivitäten einladen.

„Das letzte Jahr hat uns klar aufgezeigt, wie wichtig der rasch erreichbare Spielplatz um die Ecke ist“, erklärte die Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Tourismus des Fleckens Hagenburg, Heike Schweer, mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die Ausschussmitglieder stellten gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Eidtmann die Planungen für das Projekt vor, in dessen Rahmen die Fläche inmitten eines Wohngebietes ein gänzlich neues Gesicht erhalten wird.

Viele Kinder wohnen in der Nähe

Eine große Seilbahn soll dort bald zur Schussfahrt einladen und eine Drehscheibe zum Training der Balance aufgebaut werden. Hinzu kommen eine Sandkiste, ein Kletterbützchen für Kinder unter sechs Jahren, eine große Doppelschaukel, ein Zweifach-Reck sowie ein Turm mit Rutsche. Der Platz sei dem Ausschuss besonders wichtig gewesen, sagte Schweer. Denn im Umfeld würden viele Kinder wohnen, obwohl dieser nicht in einem Neubaugebiet liege. Entsprechend wies ihm das Konzept zur Ertüchtigung der Spielplätze im Ortsgebiet in der Prioritätenliste Rang eins zu. Allerdings habe die Pandemie den schon für 2020 geplanten Ausbau verzögert, hielt Schweer fest.

Der soll nun voraussichtlich bis März, je nach Wetterlage eventuell früher, abgeschlossen sein. Rund 50.000 bis 60.000 Euro an Kosten sind für das Projekt veranschlagt. Grundlage sei auch eine Umfrage unter Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren zu ihren Wünschen für den Spielplatz gewesen, so Schweer. Im Übrigen habe der Ausschuss in den Überlegungen zur Gestaltung parteiübergreifend sehr gut und in engem Austausch mit dem Planer Arne Malkowski vom Ingenieurbüro „FreiBaustelle“ zusammengearbeitet.

