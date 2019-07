Hagenburg

Der 16. Backtag des Verkehrsvereins Hagenburg und der Steinhuder Meer Tourismus-Gesellschaft in Auhagen hat am Wochenende stattgefunden – und wird der letzte gewesen sein. Dies kündigte der Verkehrsvereinsvorsitzende Gerhard Dienst während der Veranstaltung an. Es fehlen Ehrenamtliche und Bäcker, die den 200 Jahre alten Steinofen überhaupt fachgerecht bedienen können. Offensichtlich gibt es von dieser Entscheidung kein Zurück mehr. „Das ist definitiv“, sagte Dienst.