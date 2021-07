Hagenburg

Der Hagenburger Bau- und Planungsausschuss hat sich während seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür entschieden, dem Rat die Änderung des Bebauungsplans für das Trenntnerfeld nördlich der Straße Am Rehdamm zu empfehlen. Nach Angaben von Alina Dubbert vom beauftragten Planungsbüro Reinold aus Rinteln sollen insgesamt vier Doppelhäuser und zwei Blöcke mit je vier Reihenhäusern – alle zweigeschossig – entstehen.

Eine private Zufahrtsstraße mit zwei Stichwegen und einem Wendebereich soll die Mobilität der späteren Bewohner sicherstellen. „Der Standort ist optimal gelegen und verfügt über eine schnelle Anbindung an die Bundesstraße“, sagte Dubbert bei der Vorstellung des Konzeptes.

Aus Umweltschutzgründen müsse der Teich, der sich im Moment mitten auf dem privaten Grundstück befindet und in die zu bebauende Fläche hineinragt, teilweise versetzt werden. Er soll in seiner bisherigen Größe aber im Wesentlichen erhalten bleiben. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass die dort ebenfalls stehenden Bäume als Unterschlupf für Fledermäuse dienen könnten, müssen an den späteren Häusern vier Fledermausquartiere als Ersatz angebracht werden.

Lieber kleinere Gebäude statt Mehrfamilienhäuser

Einigkeit herrschte im Ausschuss, dass eine solche Bebauung mit eher kleineren Gebäuden größeren Mehrfamilienhäusern eindeutig vorzuziehen sei. „Es wird zwar viel Fläche versiegelt, aber es entsteht auch Wohnraum. Doppelhäuser und Reihenhäuser dieser Art passen besser als große Mehrfamilienhäuser“, sagte Bürgermeister Dieter Eidtmann. „Das mit der Nachverdichtung klappt hier mal – und es müssen keine neuen Äcker erschlossen werden“, zeigte sich Ausschussmitglied Jörg Zschetzsche (CDU) als Befürworter des Projektes.

Aktuell ist das Gelände im Bebauungsplan noch als private Grünfläche deklariert. Für eine Realisierung des Vorhabens müsste es in ein allgemeines Wohngebiet überführt werden. Bevor die ersten Arbeiten starten können, müssen als Nächstes der Verwaltungsausschuss und dann der Rat des Fleckens über diese Änderung des Bebauungsplans befinden.

Von Lars Grimpe