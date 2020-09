Wunstorf/Bokeloh

Die Bäderbetriebe Wunstorf beenden am 13. September um 19 Uhr die Freibadsaison in ihrem Bad in Bokeloh. Zwei Tage später soll dann das Hallenbad Wunstorf Elements wieder öffnen. Es war seit dem Beginn der Corona-Lockdowns Mitte März geschlossen.

Bäderbetriebe-Geschäftsführer Christoph van Bebber spricht in einer Pressemitteilung von der bisher „ungewöhnlichsten Freibad-Saison seit Bestehen“. Das Freibad konnte wegen der Pandemie erst am 25. Mai öffnen. Dann hatten die Bäderbetriebe auf einen Online-Vorverkauf umgestellt, um die begrenzten Besucherzahlen umsetzen zu können. Im Dorfladen Bokeloh entstand eine weitere Vorverkaufsstelle für Besucher ohne Internetzugang.

Freibad zählt 28.000 Besucher

Die Resonanz blieb aber auch wegen des zeitweise schlechten Wetters schwächer als üblich, die Bäderbetriebe gehen bis zum Ende von rund 28.000 Besuchern aus. 2019 waren in einer ebenfalls verkürzten Saison noch 37.000 Besucher gekommen. Immerhin wurde der neue Matsch-Spielplatz gut angenommen und die Gäste hätten auch viel Verständnis dafür gezeigt, dass in diesem Jahr nicht alles laufen konnte wie sonst üblich, schreibt van Bebber.

Wegen der besonderen Situation hatten die Bäderbetriebe darauf verzichtet, das Hallenbad im Sommer parallel zum Freibad zu öffnen, weil das Personal zu knapp war. Normalerweise schließt das Hallenbad dann nur für eine einmonatige Inspektion. Jetzt werden die Besucher ab Dienstag, 15. September, auch mit geänderten Öffnungszeiten umgehen müssen, um den öffentlichen und den Vereinsbetrieb stärker trennen zu können.

Anmeldung ist auch im Hallenbad notwendig

Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit künftig montags von 13 bis 18 Uhr, und dienstags sowie mittwochs von 10 bis 18 Uhr baden kann. An diesen drei Tagen steht das Bad anschließend abends den Vereinen zur Verfügung.

Donnerstags bis sonnabends sind die Öffnungszeiten künftig 10 bis 22 Uhr sowie sonntags von 10 bis 20 Uhr. An diesen Tagen können die Vereine das Bad nicht nutzen. Die Sauna ist montags geschlossen und dann von Dienstag bis Sonnabend von 10 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags nur bis 20 Uhr.

Wie beim Freibad Bokeloh unterteilen die Bäderbetriebe jetzt auch im Hallenbad und in der Sauna die Tage in unterschiedliche Phasen, für die die Besucher sich vorher anmelden müssen. Das soll sicherstellen, dass die Höchstzahl nicht überschritten wird. Die Buchung erfolgt online über www.wunstorf-elements.de. Freischalten wollen die Bäderbetriebe das Portal dafür am Sonntag, 13. September.

Online-Bezahlung wird vorbereitet

Den Eintritt können die Besucher dann auch mit den Element Cards oder den alten Geldwertkarten bezahlen. Mitarbeiter der Bäderbetriebe werden auch präsent sein und Reservierungen von Interessierten vornehmen, die keinen Onlinezugang haben. Die Bäderbetriebe arbeiten noch daran, künftig mit der Elements Card auch direkt bei der Internetbuchung zahlen zu können.

Der Eingang des Bades ist zunächst nur durch die Gaststätte zu erreichen. Nur um das Gebäude nach dem Baden zu verlassen, sollen die Gäste den eigentlichen Eingang nutzen. Am Eingang und in den Umkleiden müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Kurse wollen die Bäderbetriebe frühestens ab Mitte bis Ende Oktober anbieten. „Wir werden dazu frühzeitig informieren“, versichert van Bebber.

