Hannover

Unmittelbar vor den Osterfeiertagen ruft Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe die Bürgerinnen und Bürger Hannovers auf, sich gerade jetzt an die bestehenden Corona-Regeln zu halten. „Die Mitwirkung aller ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Bewältigung der aktuellen Situation, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagt der Behördenleiter. Die Einhaltung der Vorschriften diene nicht nur dem Gesundheitsschutz, sondern sei für alle bindend. „Deshalb werden wir auf die Einhaltung der Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Ansammlungsverbot rund um die Feiertage, die Ausgangssperre sowie die weiterhin bestehende Tragepflicht der Mund-Nase-Bedeckung achten und Verstöße konsequent ahnden“, sagt Kluwe.

Kontrollen werden verschärft

Rund um Osterfeiertage rechnet die Polizei mit größeren Menschenansammlungen in der Region, insbesondere an beliebten Ausflugszielen und Naherholungsgebieten. Die Behörde kündigte deshalb an, erneut mehr Polizeibeamte zu Ostern und darüberhinaus einzusetzen und die Kontrollen zu verschärfen. Die Einsatzkräfte werden an den sogenannten Hotspots auf Streife sein und die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Unterstützung bekommen sie dabei auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsdienstes der Stadt Hannover.

Großparkplätze in Steinhude gesperrt

In diesem Zusammenhang weist die Polizeidirektion darauf hin, dass Beschränkungen von Tagesausflügen möglich sind. So hat die Stadt Wunstorf zum Beispiel für die Ortschaft Steinhude bereits präventive Maßnahmen getroffen. Vom 2. bis 5. April sind in Steinhude die Großparkplätze und die Badeinsel gesperrt. Zudem werden die Einfahrten in den Ortskern beschränkt. Die Stadt bittet Tagestouristen, Steinhude über Ostern nicht zu besuchen.

Von Tobias Morchner