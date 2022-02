Wunstorf

Die Wunstorfer und Auswärtige haben sich in den letzten Tagen der Online-Umfrage zur Innenstadtentwicklung noch einmal viele weitere Gedanken gemacht. Waren auf der interaktiven Karte am Freitagvormittag noch 331 Stellen mit Vorschlägen, Schwächen oder Stärken gekennzeichnet, ist die Zahl bis zum Ende am Montag auf 400 angestiegen. Die Stadt hatte für die Arbeit an einem Entwicklungskonzept dazu aufgerufen, sich ab dem 15. Januar an der Aktion zu beteiligen, in deren zweitem Teil auch Fragen zu beantworten waren.

Auch der Vorstand des Heimatvereins Wunstorf bringt sich mit einstimmig beschlossenen Vorschlägen in den Diskussionsprozess ein. Ihm ist wichtig, dass die Innenstadt nicht nur aus Handel bestehen kann, sondern weitere Angebote notwendig sind. „Mehr Leben in der Stadt zieht weitere Menschen an“, schreibt der zweite Vorsitzende Manfred Rasche in seinem Papier. Er nennt Gastronomie, Kultur und Kinderspielmöglichkeiten als notwendige Bestandteile in baulich attraktiven Straßenzügen. Als positives Beispiel könne Rinteln dienen, wo Lokale, Wasserspiele und eine Stadtinformation gut miteinander kombiniert worden seien.

Geschichte besser präsentieren

„Identifikationsorte in der Stadt können dadurch entstehen, dass geschichtsträchtige Orte durch eine entsprechende Geschichtsdarstellung herausgehoben werden“, ergänzt der Heimatverein. Geeignete Orte wie der Ratskeller, Marktkirche, Abtei und der Stiftshügel würden bisher den Besuchern absolut noch nicht ausreichend präsentiert.

Der Heimatverein wünscht sich, historische Orte wie den Ratskeller besser zu präsentieren. Quelle: Winfried Gburek

Die Idee einer neuen Markthalle findet der Heimatverein gut, stellt sich aber die Frage, was bei dem großen Angebot in der Stadt dort noch verkauft werden soll. Fahrradfahrer müssen die Innenstadt nach seiner Ansicht besser erreichen und ihre Räder besser abstellen können. Ein Parkdeck an der Bauverwaltung an der Stiftsstraße lehnt der Verein ab, weil so der historische Grünstreifen zwischen Stadt und Stiftshügel vollends zerstört wäre. Positiv findet er aber eine neue Brücke zum Stiftshügel.

Bouleplatz vor der Abtei

Für den Platz zwischen Abtei und Stadtkirche schlägt der Heimatverein einen Bouleplatz vor und glaubt, dass das auch dem Denkmal für Wunstorfer Juden mehr Aufmerksamkeit bringen könnte. Und die Gastronomie im Abteikeller könnte dann vielleicht wieder aktiviert werden. Direkt um die Kirche herum will der Verein mehr Grün schaffen und Bänke aufstellen.

In den Grünstreifen an der Alten Südaue will der Heimatverein Besucher von der Küsterstraße her über die Bleiche gelangen lassen. Nach Westen hin könnten bis zum früheren Freibadgelände weitere Sport-, Spiel- und Freizeitangebote folgen. Eine Bebauung des Grüngürtels lehnt der Heimatverein ab.

Der Zugang zur Alten Südaue soll offener gestaltet werden. Der Heimatverein will einen neuen Zugang von der Küsterstraße her schaffen. Quelle: Kathrin Götze

Lieber renovieren als abreißen

Grundsätzlich stört er sich daran, dass in denen vergangenen Jahren einige historische Bauten abgerissen wurden, denen phantasielose Zweckbauten gefolgt seien. Der Heimatverein fordert, künftig Altbauten lieber zu renovieren, statt sie abzureißen. Wenn Neubauten entstehen, sollen sie sich der Umgebung besser anpassen als das zuletzt bisweilen geschehe sei.

Der Heimatverein wünscht sich außerdem ein Informationszentrum für die Stadt, das ein Museum enthält und in dem die Besucher außerdem Veranstaltungskarten kaufen und Informationen über Handel, Gastronomie und zu Stadtführungen erhalten können.

Schließlich spricht der Heimatverein sich dafür aus, den Turm der Stadtkirche wieder stärker zu einem Identifikationsort zu machen. Dazu sollte wieder möglich sein, ihn vom Kirchenschiff her zu erreichen. Außerdem sollten die Besucher an mehr Stellen hinaussehen und auch zu der alten Turmuhr gelangen können. „Damit würde diese Kirche, die für die Wunstorfer Bürger errichtet wurde, einen Teil der ehemals vorhandene Pracht und Bedeutung zurückerhalten.“

Von Sven Sokoll