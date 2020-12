Wunstorf

Das mochte sich Marcel Birth nicht mehr mit ansehen: Auf seinem Weg zur Arbeit nach Großenheidorn kamen dem Dachdecker aus Wunstorf immer wieder Kinder entgegen, an deren Fahrrad das Licht nicht funktionierte. Seit Anfang des Jahres hat der 34-Jährige das Mountainbiken zu seinem Hobby gemacht. In einer Garage in der Innenstadt schraubt er an den eigenen Rädern – und neuerdings auch an vielen anderen.

Auslöser ist ein Aufruf, den Birth Anfang November auf Facebook veröffentlichte. „Es wird dunkel morgens auf dem Weg zur Schule und abends zum Einkaufen“, schrieb er. „Da die Fahrradläden komplett überlastet sind und meine Bastelgarage so gut wie fertig ist, biete ich hier für Kinder und Rentner an, kostenlos eure Fahrräder verkehrssicher zu machen.“ Die Begeisterung war groß: Hunderte Leser dankten Birth und gratulierten ihm zu der selbstlosen Aktion.

Anzeige

Landtagsabgeordnete spendet Materialgutschein

Und tatsächlich nahmen zahlreiche Mitmenschen schon sein Angebot an. „Ich habe inzwischen schon 35 Räder repariert oder aufgearbeitet“, berichtete er am Freitagmorgen. „Wenn sich noch ein Spender für das Material finden würde, dann könnte ich das sogar ganz kostenlos anbieten.“ Das hört die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus ( SPD) gern. Sie findet Births Initiative so unterstützenswert, dass sie ihm ihr Weihnachtsgeschenk widmen will. „Statt Karten drucken zu lassen und zu verschicken, spende ich das Geld lieber für eine soziale Aktion im Wahlkreis“, sagt sie. Von dem Kartengeld, immerhin 150 Euro aus der privaten Kasse, kaufte sie einen Gutschein beim lokalen Fahrradhändler, von dem Birth nun dort Teile besorgen kann.

Bedenken, mit seiner Aktion die lokalen Werkstätten zu schädigen, hat er nicht. „Die haben auch so genug zu tun“, sagt Birth. Vielfach müssen Kunden lange auf Reparaturtermine für ihre Fahrräder warten, im Corona-Jahr besonders. Und es gehe ihm ja um die Menschen, die sich eine professionelle Reparatur nicht leisten könnten, betont er. Er ruft Betroffene auf, ihn gern per E-Mail an marcels-fahrradgarage@gmx.de anzuschreiben.

Lesen Sie auch

Und er nimmt die Gelegenheit wahr, die Abgeordnete auf ein Projekt anzusprechen, das ihm am Herzen liegt: In Hagenburg denkt der Rat über einen sogenannten Dirtpark nach, eine Anlage, auf der sich Mountainbiker richtig austoben können. Kommt es dazu, wäre das auch ein Magnet für Radfahrer aus Wunstorf. „Wenn du kannst, setz dich für das Projekt ein“, bat Birth Osigus. Die versprach, den zuständigen SPD-Kollegen dafür zu motivieren.

Von Kathrin Götze