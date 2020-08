Wunstorf

Der Wunstorfer Stiftsbezirk war ein Vorreiter für den Bau großer Steingebäude in der Region. Das haben Experten der Klosterkammer Hannover während der laufenden Sanierung dokumentieren können. Nördlich des Turms habe sie in den vergangenen Tagen alte Fundamente freigelegt und dabei auch Überreste eines alten Gebäudes gefunden, das bisher nicht bekannt war.

Der heutige Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert. Bereits bekannt war, dass darunter die Ecke eines älteren Baus verschwindet. Das war bereits auf einer Fotografie von 1938 zu sehen. Damals hatten die Vorgänger die Mauerreste allerdings nicht komplett gesäubert. Jetzt bot der Bau eines neuen Blitzableiters die Gelegenheit dazu. Dafür musste rund 80 Zentimeter tief am Fuß der Kirche gegraben werden.

Mauern sind unterschiedlich konstruiert

Dabei zeigte sich, dass sich an die Ecke nach Westen noch eine weitere Mauer anschließt, die zu einem anderen Gebäude gehört haben muss. Sie war auf den Aufnahmen von 1938 noch nicht dokumentiert. Da die beiden Sandsteinmauern unterschiedlich konstruiert sind, gehen die Forscher davon aus, dass sie zu unterschiedlichen Bauten gehören. Was für ein Gebäude sich da an die Kirche angeschlossen hat, ist aber unklar. Auf den frühesten erhaltenen Plänen des Stiftshügels aus dem 18. Jahrhundert ist es nicht mehr verzeichnet. Fest steht aber auch wegen des massiven Fundaments, dass es sich auch um ein Steingebäude gehandelt hat.

Auch sonst sind zur frühen Geschichte des Stifts nur wenige Informationen überliefert. Das Stift wurde im Jahr 871 von den Bischöfen aus Minden gegründet. 1010 ist die Kirche einmal abgebrannt. Wie sich die gefundenen Mauern zwischen diese Daten einsortieren, ist bisher noch unbekannt. „Dass wird schwierig. Trotzdem ist es toll, hier deutlich nachweisen zu können, wie früh hier schon so massiv gebaut worden ist“ sagte Kunsthistoriker Jörg Richter.

Ergebnisse werden zum Jubiläum präsentiert

Die Gründung ist im nächsten Jahr 1150 Jahre her. Vor dem Jubiläum sollte die Kirche saniert werden, und dazu will die Klosterkammer die neusten historischen Erkenntnisse auch den Wunstorfern vorstellen. „Wir wollen dazu auch ein 3-D-Modell erstellen“, sagte Richter.

Auf der Westseite der Stiftskirche muss für den Blitzableiter weiter gegraben werden. Quelle: Sven Sokoll

Wie lange die alten Fundamente jetzt noch offen bleiben, hängt von dem weiteren Baufortschritt ab. Die Ringleitung, die den Blitzableiter erdet, soll um die Überreste herum verlegt werden. Sie waren zum Teil nur rund 30 Zentimeter unterhalb der Oberfläche. Wenn noch genug Zeit verbleibt, will die Klosterkammer auch auf der anderen Seite des Turms eine vergleichbare Ecke dokumentieren, die auch bekannt ist. Die Bauten in der Ecke dienten wohl einmal als Zugang zur Empore. „Die Architektur der Kirche ist auf den Fall sehr ambitioniert“, stellte Richter fest.

Von Sven Sokoll