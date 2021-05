Garbsen/Neustadt/Wunstorf

Die VHS Hannover-Land bietet sowohl Eltern als auch Lehrkräften je einen Lehrgang für den Umgang mit dem iPad an. Hintergrund ist der Einsatz der Geräte im Heimunterricht.

Eltern setzen die Einstellungen 

Im Elternkurs „Das iPad geht zur Schule“ erhalten Teilnehmer eine Übersicht über Bedienung, Funktionen und solche Apps, die die Kinder beim Lernen unterstützen. Darüber hinaus vermittelt die VHS das notwendige Wissen, um das iPad so einzurichten und zu verwalten, dass das Kind das Gerät nur zu den Zeiten, mit den Apps und in der Intensität nutzt, wie dies erwünscht ist. Der Kurs geht über drei Abende, beginnt am 31. Mai und findet immer montags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Interessierte finden den Kurs und die Anmeldemöglichkeiten online auf www.vhs-hannover-land.de.

Lehrkräfte erhalten Anregungen

Der iPad-Kurs „Einführung für Lehrkräfte“ will beim Einrichten des Tablets helfen und grundlegende Einstellungen vermitteln. Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anregungen für den Einsatz im Unterricht. Dozent ist Steffen Bien, seit vielen Jahren IT-Berater, Fachbuchautor und Apple-Profi. Weitere Informationen und Termine gibt es bei Alexander Lüder, Telefon: (05031) 971074, E-Mail: lueder@vhs-hannover-land.de.

Für beide Schulungen wird die Videokonferenzsoftware Zoom genutzt. Wer dafür Hilfe braucht, kann die kostenlose VHS-Sprechstunde dienstags von 11 bis 13 Uhr unter Telefon (05032) 9014414 nutzen.

Von Markus Holz