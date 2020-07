Wunstorf

Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Dasein bietet am Montag, 27. Juli, erstmals einen „Letzte-Hilfe-Kurs“ im Gemeindesaal der Stiftskirchengemeinde an. Er dauert von 17 bis 21 Uhr. Die Kursleiterinnen und Palliativ-Care-Kräfte Sabine Behm und Heike Hendel vermitteln den Teilnehmern das Einmaleins der Sterbebegleitung: das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen.

Kurs soll Mut machen und Angst nehmen

Einen geliebten Menschen am Ende des Lebens zu begleitend ist belastend, kann Angst machen und lässt Angehörige häufig mit vielen Unsicherheiten und Fragen allein. In dem vierstündigen Basiskurs lernen Interessierte, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Er soll ermutigen, auf einen sterbenden Angehörigen, Freund oder Nachbarn offen und anteilnehmend zuzugehen.

Im Kurs sprechen die Teilnehmer über die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens. Sie thematisieren mögliche Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können, und sprechen darüber, wie bei der Linderung geholfen werden kann. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05031) 9490300 oder per Mail an hospizdienst.dasein@evlka.de erforderlich.

Von Anke Lütjens