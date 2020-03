Wunstorf

Sie haben sich mit der Stabilität von Papier, der Umwelt und dem Klimawandel befasst: 27 Schüler der Evangelischen IGS Wunstorf haben erstmals am Wettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren teilgenommen. Alle Bewerber konnten sich für den Regionalwettbewerb an der Leibniz-Universität in Hannover qualifizieren. „Das ist eine Sensation“, sagte Kerstin Rieder, Fachbereichsleiterin für Naturwissenschaften. Die Schüler haben seit Mai an insgesamt zwölf Projekten gearbeitet.

Projekte sind beim Tag der offenen Tür zu sehen

Aber auch die Fachbereichsleiter für Mathematik/Informatik, Maximilian Ernst, und Gemeinschaftslehre, Jessica Jordan, sind stolz auf die erfolgreiche Teilnahme der IGS, denn Jugend forscht ist der bekannteste Nachwuchswettbewerb Deutschlands. Jungforscher treten in sieben Fachgebieten an und präsentieren ihre Forschungsergebnisse vor einer Jury aus der Wissenschaft. Die Schüler stellen alle ihre Projekte beim Tag der offenen Tür am Freitag, 6. März, von 15 bis 18 Uhr vor.

Zwei Projekte werden prämiert

Die Wunstorfer waren als einzige IGS im Wettbewerb vertreten, zwei Projekte wurden prämiert. Einen dritten Platz im Fachgebiet der Geo- und Raumwissenschaften erreichten Mia Lena Unger, Josefin Marie Rhode und Amber Elina Kallas mit ihrem Thema „Klimawandel und Wasserverdunstung in der Region Wunstorf“. Den Preis für die beste Präsentation und Darstellung des Standes im Fachgebiet Physik erhielten Lennox Fürstenwerth, Leander Reinhardt und Linus Kintscher mit ihrem Thema „Welches Segel ist am besten für ein Floß?“. Lob und Anerkennung gab es nach Angaben der Schule nicht nur von der Jury, sondern auch von anderen teilnehmenden Gymnasien.

Schüler der IGS Wunstorf nehmen erfolgreich am Wettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren teil. Quelle: privat

Lehrer und Schule sind stolz auf Schüler

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Wettbewerbs ist die Vernetzung mit Wissenschaft, Politik und Vertretern aus der Wirtschaft. „Man trifft sich mit der Elite von morgen“, sagte Schülerin Nora Landgraf aus dem 13. Jahrgang. Sie hat zum Thema „Die Rache aus dem Stall – eine Untersuchung zu antibiotikaresistenten Bakterien im Fleisch“ geforscht. Alle anderen teilnehmenden Schüler stammen aus dem sechsten Jahrgang.

Hubertus Heinecke, Projektleiter für Jugend forscht, findet neben dem projektorientierten und interdisziplinären Ansatz auch die Förderung von Talenten sowie den Austausch gewinnbringend für die Schüler und die Schule. Viele Eltern haben ihre Kinder unterstützt, indem sie sie in ihren Projekten bestärkt haben. Auch Schulleiterin Elke Helma Rothämel freut sich auf die erneute Teilnahme im nächsten Jahr.

IGS nimmt Anmeldungen entgegen

Die Anmeldetage der IGS für künftige Fünftklässler sind für Donnerstag, 19. März, von 8.30 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 20. März, von 8.30 bis 12 Uhr vorgesehen. Eine Kopie des Halbjahreszeugnisses aus Klasse vier ist mitzubringen. Für die Klassen fünf und sechs müssen die Schüler verbindlich das Profil Bläserklasse oder Mensch und Medien wählen.

Von Anke Lütjens