Wunstorf

Für viel Gewusel hat am Mittwochmorgen ein Spendenlauf der Evangelischen IGS und der Paul-Moor-Schule in der Innenstadt gesorgt. Das Ziel war nach 2017 erneut, das Projekt Akamasoa in Madagaskar zu unterstützen. Alle zehn Minuten gingen Schülerinnen und Schüler und ein Teil des IGS-Kollegiums an den Start im Bürgerpark, wo auch die Runden registriert wurden. 90 Minuten lang sollten die Teilnehmenden so viele Runden wie möglich durch die Fußgängerzone und zurück laufen, um so Spenden zu sammeln. Von der Förderschule machten drei Klassen in der City mit, während drei weitere zum Laufen in der Barne blieben.

Alle zehn Minuten startet eine Gruppe im Bürgerpark. Quelle: Sven Sokoll

„Wir freuen uns, dass wir besseres Wetter als in den letzten Tagen haben“, sagte IGS-Schulleiterin Elke Helma Rothämel. So sei viel Spendengeld zu erhoffen. Der Verein „Madagaskar und wir“, der schon lange von den Wunstorfer Schulen unterstützt wird, betonte, dass die Spenden derzeit dringend benötigt werden. Pater Pedro versorge mit seinem Projekt 16.000 Schulkinder. Außerdem habe die seit vier Jahren anhaltende Dürre zu einer Hungersnot geführt, gegen die das Projekt Akamasoa sich auch einsetze.

Von Sven Sokoll