Das ehemalige Bistro neben dem Stadttheater Wunstorf hat eine Frischzellenkur bekommen. Anlass war nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum ein Wasserschaden, der beseitigt werden musste. Anschließend waren die Maler am Werk, die die Räume hell gestrichen haben. Derzeit installieren die Elektriker eine neue Beleuchtung. Geplant sind außerdem noch Arbeiten an der Fassade der Theaterbar. Daher muss der Glasdurchgang zur Fußgängerzone in der Zeit von Montag bis Freitag, 17. bis 21. August, gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr.

Für die Theaterbar strebt die Stadt als Nachnutzung eine Kombinationslösung an. „Wir sind auf einem guten Weg, dass eine vernünftige Weiternutzung erfolgt“, sagte Stockum. Ein Teil soll in jedem Fall ein gastronomisches Angebot sein. Der zweite Part ist noch nicht spruchreif, weil auch die betreffenden Gremien noch darüber beschließen müssen. Mit einer Entscheidung rechnet die Verwaltung für Mitte September. Dann soll sich auch der Vorhang im Stadttheater wieder heben. Die erste Veranstaltung hat der Kulturring Wunstorf am Sonntag, 13. September, um 20 Uhr mit den „Nachtgedanken“ der Chansonsängerin Alix Dudel geplant.

Stadt erarbeitet Konzept für das Stadttheater

Damit der Spielbetrieb wieder starten kann, hat der Fachdienst Kultur der Stadt Wunstorf entsprechend der Corona-Verordnung ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, den Bestuhlungsplan im Theater angepasst und die Mietkonditionen um die Hälfte reduziert. Für die Umsetzung sind die jeweiligen Veranstalter verantwortlich. Die Gäste müssen vor dem Theater warten und werden in Kleingruppen eingelassen, um so bereits im Foyer den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Eine Wegeführung zu den Plätzen im Saal und zum Balkon ist eingerichtet. Bis zum Platz ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Besucher müssen die Eintrittskarten im Vorverkauf erwerben, eine Abendkasse gibt es nicht. Zu jeder Veranstaltung müssen die Kontaktdaten der Besucher dokumentiert werden – entweder schon bei der Ticket-Bestellung oder im Foyer. Eine Garderobe ist nicht erlaubt, Besucher müssen ihre Jacken auf die gesperrten Sitze legen. Vor den Veranstaltungen bietet die Gastronomie Getränke an, die mit in den Saal genommen werden dürfen. Eine Pause ist nicht vorgesehen.

Zahl der Sitzplätze ist reduziert

Die Stadt hat die Sitzplätze im Stadttheater von 540 auf 145 reduziert. Abwechselnd sind zwei Plätze verfügbar und zwei gesperrt. Jede zweite Reihe bleibt unbesetzt. Die Veranstalter sind über die neuen Bedingungen informiert. Die Stadt geht davon aus, dass einige Produktionen aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen vielleicht abgesagt oder verschoben werden müssen. Andere Formate können den Umständen angepasst werden. „Die Theaterbesucher erwartet für den Herbst ein anderes, vielleicht ungewohntes, aber dennoch attraktives Programm“, teilte Susanne de Riese von der Kulturabteilung mit.

Über aktuelle Entwicklungen informiert die Stadt auf www.stadttheater-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens