Wunstorf

Noch nie haben Kommunen in der Region höhere Zuschüsse für den Bau von Krippen- und Kindergartenplätzen bekommen. Bund, Land und Region haben ihre Töpfe deutlich aufgestockt. 17.500 Euro kann eine Stadt wie Wunstorf für jeden neu geschaffenen Krippenplatz bekommen. Trotzdem fehlen nach den aktuellsten Zahlen der Stadt 417 Betreuungsplätze in Wunstorf. Dass die Stadt mit dem Problem nicht alleine steht, zeigt der jüngste Kita-Bericht der Region Hannover.

120 neue Krippenplätze in drei Jahren

In Wunstorf leben 1120 Kinder unter drei Jahren. 486 Betreuungsplätze können die Kita-Träger in Wunstorf anbieten. Damit sind rund 43 Prozent der Krippenkinder versorgt. Der Durchschnitt in den 16 Kommunen, für die die Region Träger der Jugendhilfe ist, liegt bei 38,6 Prozent. Wunstorf steht auf Platz acht – gutes Mittelfeld und leicht überdurchschnittlich. Bis zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres soll die Quote auf 47,4 Prozent steigen, weil die Stadt baut: In Steinhude (15 Plätze), an der Sorsumer Straße (21), an der Portlandstraße (51), In den Ellern (21 Plätze ab 2023) und ganz neu auch bei St. Thomas in Großenheidorn; konkrete Daten gibt es noch nicht. Zusammen werden das rund 120 Krippenplätze innerhalb der nächsten drei Jahre.

133 Kinder haben aktuell keinen Platz

Den Eltern mit Krippenkindern der Generation 2019/20 hilft das allerdings wenig: Nach den letzten Zahlen der Stadt gelten 133 Krippenkinder als nicht versorgt. Die meisten haben einen Rechtsanspruch auf einen Platz. Sie werden bis zum Beginn des nächsten Kita-Jahres keine positive Antwort erhalten. Zwölf von 16 Kommunen haben der Region geantwortet, dass sie die Nachfrage derzeit nicht decken können. Für 13 Kommunen prognostiziert die Region bis 2022 einen steigenden Bedarf, dazu zählt auch Wunstorf.

Defizit auch bei den Kindergärten

Auf etwas weniger wackeligen Beinen steht die Stadt beim Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz: 1279 Kinder sind in Wunstorf zwischen drei und sechs Jahre alt. Die Stadt kann 1230 Plätze in den 26 Kitas und Tagespflegegruppen anbieten. Damit versorgt sie 96,2 Prozent ihrer Kindergartenjahrgänge. Der Durchschnitt liegt bei 95,7 Prozent. Das ist ebenfalls Platz acht im Feld dieser 16 Regionskommunen.

690 Kinder sind zum August 2020 angemeldet worden, 284 von ihnen werden keinen Platz in einer Regel-Kita erhalten. Darunter sind 184 Kinder, die 2020 drei Jahre alt werden und bis zum 31. Dezember Anspruch auf einen Platz hätten. Darunter sind aber auch noch Kinder, die seit 2019 auf einen Platz warten. Die Stadt kann die Nachfrage trotz Rechtsanspruch nicht decken. Auch diesen Bereich baut die Stadt aus: Knapp 164 neue Plätze sollen bis Sommer 2023 fertig sein. Die Zuschüsse sind weniger üppig, als bei den Krippenplätzen: 5500 Euro pro Platz sind der Stadt sicher. 7200 Euro könnten dazukommen aus einem Sonderprogramm des Landes, das aber heillos überzeichnet ist.

Immer mehr Flexi-Kinder

Das Defizit, sagt die Stadt, ist auch deshalb derzeit so hoch, weil es immer mehr sogenannte Flexi-Kinder gibt. Das sind diejenigen Kinder, die zwischen Anfang Juli und Ende September sechs Jahre alt werden, aber nicht zur Schule angemeldet sind. Aktuell sind das 100 Kinder, die weiter einen Kindergartenplatz belegen. „Das verschlimmert die Situation zusätzlich“, sagte Stadtpressesprecher Alexander Stockum am Mittwoch.

Personalmangel bremst zusätzlich

Ob und wann wie viele Betreuungsplätze entstehen, liegt nicht allein in der Verantwortung der Stadt. Auch darauf weist der Kita-Bericht der Region hin. Die Experten kritisieren, dass die Anträge für Neubau-Zuschüsse immer umfangreicher werden und für kleine Träger kaum noch zu bewältigen sind. Sie weisen außerdem auf den eklatanten Personalmangel in der Kinderbetreuung hin: Die 16 von der Region betreuten Kommunen haben aktuell 168 fehlende Mitarbeiter für Krippen, 219 für Kindergärten und 39 für die Hortbetreuung gemeldet. Sollte sich die Befürchtung von Fachverbänden bestätigen, wonach zahlreiche Erzieherinnen nach der ersten Corona-Phase nicht mehr in die Einrichtungen zurückkehren, dürfte sich das personelle Defizit noch verschärfen.

Nicht weniger wichtige Zeitfaktoren sind die teilweise lange Planungszeit von zwei bis drei Jahren und die Auslastung des Baugewerbes. Die Stadt erreicht längst nicht mehr mit jeder Bauausschreibung verlässliche und bezahlbare Vertragspartner.

Von Markus Holz