In Wunstorf gibt es viel zu sehen: Neue Stadtführer verstärken das Team

Wunstorf

Sechs zusätzliche Stadtführerinnen und Stadtführer wird es in naher Zukunft geben. Darüber freuen sich die bisherigen und seit vielen Jahren aktiven Stadtführer gemeinsam mit dem Stadtarchivar Klaus Fesche. Er ist als Stadthistoriker für die Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter zuständig. Ein Aufruf in dieser Zeitung, dass Frauen und Männer für diese Aufgabe gesucht werden, „führte zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis“, betonte Fesche. „Die Verstärkung soll nach Möglichkeit die vielen Anfragen und die Vielfalt der Stadtführungen in Zukunft weiterhin gewährleisten.“

Zahlreiche Führungen zählen zum Angebot

Neben der allgemeinen historischen Stadtführung durch Wunstorf werden Themenführungen angeboten. So zum Beispiel Nachtführungen, kulinarische Führungen, Radtouren zu den Themen „Jüdisches Leben in Wunstorf“ und „Wunstorfer Schulgeschichte“. Außerdem gibt es spezielle Führungen in der Stiftskirche, Sigwardskirche in Idensen und der Marktkirche einschließlich Kirchturmblick. Reisegruppen von außerhalb, Geburtstagsrunden, Vereine und Verbände sowie Partnerstädte nutzen diese Angebote ebenso gerne wie Schulklassen aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Zusätzliche Führungen für Kinder und Jugendliche finden als Ferienpassaktion in den Sommerferien statt.

Neueinsteiger hospitieren bei Führungen

Noch in diesem Jahr, wenn die Corona-Regeln es zulassen, sollen die neuen Stadtführer nach Möglichkeit zum Einsatz kommen. Das erklärte Fesche bei einem ersten Treffen. Zur qualitativen Vorbereitung setzt er auf ein stadtgeschichtliches Selbststudium der Einsteiger und auf ein „Learning by doing“ – sie sollen selbst herausfinden, welche Fragen ihr Publikum besonders interessieren. Nach einer Einführung mit Mitarbeitenden des Stadtarchivs werden die neuen Einsatzkräfte in Stadtführungen hospitieren sowie Literatur und Quellen für ihre Aufgabe durchforsten. Dann werden sie eigene Stadtführung erarbeiten, die sie in einer Probeführung dem internen Kreis vorstellen, bevor sie zum offiziellen Einsatz kommen.

Eigene Handschrift ist gefragt

Fortbildungen werde es sicherlich geben, „aber zunächst sei es vor allem wichtig, dass jede und jeder den eigenen Stil und die eigenen Schwerpunkte für eine Stadt- oder Themenführung findet“, betonte Gertrud Kahlert aus eigener Erfahrung. Sie gehört zu den Mitbegründerinnen der Stadtführerinnengruppe. Außerdem, so erklärte Fesche, könne jeder eine besondere Themenführung gestalten, die die Angebote zusätzlich bereichern. An entsprechenden Ideen fehlt es den Anwärterinnen und Anwärtern hierzu nicht, wie sich beim Treffen herausstellte.

Dieter Kohser, der auch zu den Neueinsteigern gehört und auch im Vorstand des Heimatvereins Wunstorf mitarbeitet, sagte, der Heimatverein werde das Engagement der Stadtführerinnen und Stadtführer unterstützen. Hierzu erarbeite man aktuell ein Konzept, bei dem das „Wunstorf-Info“ mit seinen Exponaten zur Stadtgeschichte im Kellergeschoss des Rathauses, eine besondere Rolle spielen könnte.

Von Winfried Gburek