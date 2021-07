In Wunstorf sind wieder Stadtführungen möglich

Wunstorf

In Wunstorf sind Stadtführungen wieder möglich. Das hat die Stadt Wunstorf mitgeteilt. Eigentlich wäre die Stadtführungs-Saison schon längst im Gange – aber auch in diesem Jahr ist noch alles anders. „Aufgrund der mittlerweile aber niedrigen Inzidenzzahlen und der Lockerung oder Aufhebung vieler Beschränkungen in der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind auch Stadtführungen wieder möglich“, schreibt Stadtsprecher Alexander Stockum. Solange sich die Teilnehmer im Freien aufhalten, sind weder Masken noch Abstand vorgeschrieben.

Deshalb geht es auch in Wunstorf wieder los: Am ersten Mittwoch im Monat, 7. Juli, um 15 Uhr, zeigt Stadtführer Norbert Tornow den Teilnehmern den historischen Kern der Stadt. Dazu gehören insbesondere bedeutende Bauten wie Stifts- und Stadtkirche, Rathaus und Ratskeller, die Abtei und die Wasserzucht. Auch gut über Wunstorf Informierte erfahren dabei laut Ankündigung Neues. Der Treffpunkt ist vor der Stadtkirche.

Einen Stadtführungsflyer gibt es auch 2021 wegen der Unwägbarkeiten nicht. Informationen finden sich auf der Website der Stadt Wunstorf auf www.wunstorf.de.

Von Anke Lütjens