Wunstorf

„Zum Glück können wir wieder in der Stiftskirche Musik machen und hören“, sagte Stiftskantorin Claudia Wortmann bei der Vorstellung des Jahresprogramms „Alte Musik in der Stiftskirche Wunstorf“. Diese war wegen der Renovierung rund zwei Jahre geschlossen. Nun setzt die Stiftskirchengemeinde nach dem Orgelkonzert zum Jubiläum im Februar die Reihe mit Konzerten, Matineen und Veranstaltungen fort. Von April bis November erklingt in der Stiftskirche Musik vom Mittelalter bis zum Barock. Im Dezember sind drei Matineen im Advent vorgesehen.

„Wir haben wieder eine Reihe von interessanten Künstlern eingeladen. In diesem Jahr sind neben namhaften Musikern auch junge Interpreten dabei“, betonte Wortmann. Neben den Konzerten stehen im Juni und Oktober auch Workshops für Kinder und Jugendliche zur Musik des Mittelalters und zur Eduard-Meyer-Orgel von 1859 auf dem Programm. Außerdem führt die Schola der Stiftskirchen als Highlight bei der Langen Nacht der Kirchen am Freitag, 17. Juni, die selten aufgeführte „Messe de Nostre Dame“ von Guillaume de Machaut auf. Die Uhrzeit wird noch bekanntgegeben.

Mit Gesang und mittelalterlichen Instrumenten beschließt das Ensemble Triphonia die Konzerte zum Orgelsommer. Quelle: privat

Musik und Instrumente des Mittelalters erkunden

Los geht es mit dem Programm am Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr mit Musik zur Todesstunde Christi. Der Eintritt ist frei. Das erste Nachtkonzert bei Kerzenschein mit dem Titel „Per il flauto e l’ organo“ ist am Freitag, 6. Mai, um 21 Uhr vorgesehen. Hanna Kippenberg (Blockflöte) und Brian Radins an der Orgel spielen unter anderem Werke von Fontana und Bassano. Der Eintritt kostet 16, ermäßigt 12 Euro. „Das Mittelalter musikalisch erleben“ heißt es dann am Freitag, 3. Juni, von 15 bis 18 Uhr in der und um die Stiftskirche herum. Dabei erkunden Kinder und Jugendliche Musik und Instrumente aus der Zeit des Mittelalters.

Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann übernimmt die musikalische Leitung für Konzerte und Veranstaltungen. Quelle: privat

Der Orgelsommer hat seinen Platz in der Reihe Nachtkonzerte bei Kerzenschein mit Konzerten jeweils freitags um 21 Uhr am 24. Juni, 1. Juli, 8. Juli und 2. September gefunden. Zum Auftakt erklingen Orgelwerke von Johann Sebastian Bach – gespielt von Wortmann. Weiter geht es mit Brian Radins und Werken von Melchior Schildt, Bach und Carl Philipp Emanuel Bach.

Auch junge Interpreten sind vertreten

Linus Battermann und Michael Dreyer lassen an der Orgel Werke unter anderem von Scheidemann, Buxtehude, Bruhns und Bach erklingen. Den Abschluss übernimmt das Ensemble Thriphonia mit englischen, schwedischen und deutschen Liedern und Balladen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Der Eintritt kostet jeweils 16, ermäßigt 12 Euro.

Das sind die Matineen im Advent Die Matineen im Advent beginnen am Sonnabend, 3. Dezember, um 11 Uhr in der Stiftskirche. Stiftskantorin Claudia Wortmann lässt an der Orgel Musik zur Advents- und Weihnachtszeit erklingen. Ein winterlich-weihnachtliches Kaleidoskop unter dem Titel „On a cold Winter’s Day“ ist am Sonnabend, 10.Dezember, um 11 Uhr in der Stiftskirche zu hören. Besucher erleben Musik aus vier Jahrhunderten und aus vielen europäischen Ländern vom Trio Viaggio. Die Schola der Stiftskirche präsentiert am Sonnabend, 17. Dezember, um 11 Uhr in der Stiftskirche Motetten und Choräle zur Advents- und Weihnachtszeit. Der Eintritt zu allen Matineen ist frei. aln

Von Sonntag bis Freitag, 2. bis 14.Oktober, stehen die Orgelentdeckertage auf dem Programm. Am Sonntag geht es um 11.30 Uhr los mit einer Orgelführung. Um 14 Uhr beginnt ein Orgelprojekt für Kinder und Jugendliche und um 17 Uhr eines für Erwachsene. „Bei den Entdeckertagen arbeiten wir auch mit Schulen und Kitas zusammen“, sagt Wortmann. Sie hat die Leitung inne. Festliche Bläsermusik des 17. Jahrhunderts ist am Freitag, 21. Oktober, um 21 Uhr in der Stiftskirche zu hören.

Adventskonzert zu Ehren von Heinrich Schütz

Das Adventskonzert am Sonntag, 27. November um 17 Uhr steht ganz im Zeichen des Komponisten Heinrich Schütz und seines Jubiläums. Er ist vor 350 Jahren in Dresden gestorben und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Komponisten des Frühbarocks. Mit dabei sind die Stiftskantorei, Solisten und das Johann Rosenmüller Ensemble.

Für alle Konzerte und Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter www.stiftskirche.wunstorf.de erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes Niedersachsen.