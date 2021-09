Wunstorf

Die Werbegemeinschaft Wunstorf muss schnell handeln – das wurde auf der Sitzung des Arbeitskreises Innenstadt am Donnerstag deutlich. Die Händlerinitiative kann beim Land Fördermittel in Höhe von bis zu 40.000 Euro für die Gründung einer sogenannten Quartiergemeinschaft („Business Improvement District“) beantragen. Die Antragsfrist endet aber bereits am 30. September.

Alle sollen für Aufwertung der Innenstadt zahlen

Die Idee sei bei den Mitgliedern des Arbeitskreises, zu denen Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Fraktionen, der Werbegemeinschaft, des Kulturrings, des Wunstorfer Bauvereins und der Verwaltung gehören, gut angekommen. Das teilte Stadtbaurat Alexander Wollny auf Nachfrage mit. Das Projekt sieht vor, dass sich alle Geschäftsinhaber und Filialisten finanziell an einer Aufwertung der Innenstadt beteiligen müssen. Von Investitionen, die die Werbegemeinschaft bisher getätigt hat, profitierten dagegen auch diejenigen, die sich nicht der Händlergemeinschaft angeschlossen haben. Das soll sich nun ändern.

Zum Quartier sollen zunächst die Süd- und die Nordstraße – einschließlich des Nordwallparkplatzes –, die Lange Straße bis zum Bekleidungsgeschäft C&A sowie die Fläche vor dem Bauamt gehören. „Das sind aber keine festgezurrten Grenzen“, betont Wollny.

„Perspektive Innenstadt“ soll im Herbst starten

Auch die Verwaltung hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Zunächst steht die Ausschreibung für das Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“ an. Die Stadt kann für die Förderung der Innenstadt 1,09 Millionen Euro verplanen. Die Auftragsvergabe sei für Oktober oder November vorgesehen, sagt der Stadtbaurat. Zur Einarbeitungsphase des dann beauftragten Büros soll unter anderem ein Stadtspaziergang gehören. Ab Januar wird die inhaltliche Arbeit starten. Dieses Projekt ist wiederum die Basis für einen Antrag auf Städtebauförderung – die Kosten teilen sich der Bund, das Land Niedersachsen und die Kommunen.

Workshops zur Städtebauförderung geplant

Bei mehreren Workshops sollen auch die Wunstorferinnen und Wunstorfer, ähnlich wie beim Umbau des Barneplatzes, mit einbezogen werden. Dies bedarf nicht nur der Vorbereitung seitens der Verwaltung, sondern es muss auch schnell gehen. „In 2023 müssen wir alles schlussgerechnet haben, das ist echt sportlich“, sagt Wollny. Das bedeutet, dass bis dahin die Ideen umgesetzt sein müssen.

Von Rita Nandy