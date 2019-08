Jetzt gibt es Infos zu neuen Wohnhäusern

Bordenau

An der Bordenauer Straße, wo noch das alte NP-Gebäude steht, will die Firma Van Mark demnächst sechs Wohnhäuser in Reihe bauen. Das ist nach etlichen anderen Überlegungen die Lösung zur Nachnutzung des Grundstücks. Der Ortsrat hatte es auch als Möglichkeit für ein neues Feuerwehrgerätehaus ins Auge gefasst, doch die Stadt verwarf die Überlegung. Wie die Bebauung genau aussehen soll, darüber geben Vertreter des Bauträgers am Dienstag, 20. August, in der Ortsratssitzung Auskunft, die um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich 15, beginnt.

Auch Wasserversorgung wird diskutiert

Auch mit den Erweiterungswünschen der Firma Compact am Steinweg werden sich die Politiker beschäftigen. Und nach dem heißen, trockenen Sommer geht es auch darum, wie man auf Dauer die Wasserversorgung des Dorfteichs sichern kann, wenn der Graben trocken fällt. Am Dorfteich könnten überdies auch Spender für Hundekotbeutel aufgestellt werden. Zu der öffentlichen Sitzung sind Zuhörer willkommen

Von Kathrin Götze