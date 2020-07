Wunstorf

Die Corona-Krise hat auch in Wunstorf viele Berufstätige aus der Bahn geworfen, sodass sie Geld vom Staat brauchten. „Der Arbeitsmarkt ist hier aber so gesund, dass wir im Vergleich zu anderen Standorten nicht ganz so viel Mehrarbeit hatten“, sagte Bereichsleiterin Claudia Dudszus vom Jobcenter. In der Wunstorfer Geschäftsstelle hat sich das Antragsvolumen während der Corona-Zeit verdoppelt, während in anderen Städten der Region durchaus noch mehr zu tun war.

So hatten die vorhandenen 26 Mitarbeiter genug Kapazitäten, alles abzuarbeiten – wenn auch oftmals unter schwierigen Umständen, weil ein Teil von ihnen wegen Kinderbetreuung von daheim arbeiten musste oder weil sie zur Corona-Risikogruppen gehörten. „Zum Teil haben sie da Übermenschliches geleistet, damit alle ihr Geld bekommen konnten. Dafür haben sich auch Kunden bei uns bedankt“, sagte Dudszus.

Wer Arbeitslosengeld II bezieht, hat meist nicht so viele Reserven, dass er sich im Voraus schon Vorräte bunkern kann, wie viele andere es zum Beginn von Corona gemacht haben. So war wirklich lebenswichtig, das Geld rechtzeitig zu bekommen.

Tourismus-Branche war stark betroffen

Mit dem Jobcenter kam vor allem in Kontakt, wer als Selbstständiger keine Ansprüche auf das höhere, nur befristet gezahlte Arbeitslosengeld I von der Agentur für Arbeit hat. Die andere Gruppe umfasst die bisherigen Angestellten, bei denen das Kurzarbeitergeld oder das Arbeitslosengeld I nicht für den Lebensunterhalt reichte, sodass sie als Ergänzung noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II hatten.

Zu den Branchen, aus denen die Hilferufe kamen, zählten vor allem die Tourismusbetriebe am Steinhuder Meer. Allerdings war es vor Corona so, dass die Mitarbeiter auf diesem Teil des Arbeitsmarkts eher zu knapp waren. Jetzt, wo alles wieder angelaufen ist, könnten Angebot und Nachfrage sich die Waage halten. „Die in Wunstorf stark vertretenen Logistikbetriebe hatten ja zum Glück keine Einbrüche“, sagt Dudszus.

Insgesamt waren nach den Zahlen der Arbeitsagentur im Juni 1061 Wunstorfer arbeitslos, das bedeutet eine Quote von 4,9 Prozent. Vor einem Jahr waren noch 210 Arbeitslose weniger registriert, das entsprach 3,9 Prozent. Von dieser Gruppe betreut das Jobcenter jetzt 563. Mit den Familienangehörigen in den sogenannten Bedarfsgemeinschaften sind mehr als 2400 Wunstorfer auf Geld vom Jobcenter angewiesen.

Persönliche Besuche sind wieder möglich

Persönliche Besuche im Jobcenter an der Straße In den Ellern waren in den ersten Wochen nicht möglich. Das Team stellte fest, dass es viel auch telefonisch und mit E-Mails regeln kann und will das, wo es sinnvoll ist, auch weiter kultivieren. Doch seitdem das Jobcenter wieder Termine für Besuche vergeben kann, zeigt sich wieder, welchen Wert die persönlichen Gespräche haben. „Mit vielen hat sich darüber ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Weil viele Kunden zu vereinsamen drohen, gehen wir auch auf sie zu und fragen, wie es ihnen geht.“

Besuche im Jobcenter Wunstorf sind mit Termin wieder möglich. Quelle: Sven Sokoll

In der Weiterbildung der Arbeitslosen haben die Anbieter oft kurzfristig digitale Angebote entwickelt oder Berater haben ihre Kunden auch per Videokonferenz zum Coaching angerufen. Mittlerweile sind zumindest in allen Bereichen auch die Präsenzangebote parallel wieder angelaufen.

Arbeitsgelegenheit können weiterlaufen

Bei den Arbeitsgelegenheiten konnte die Langzeitarbeitslosen nach kurzen Irritationen bald wieder tätig werden. „Das wäre auch für Einrichtungen wie die Tafel sonst fatal gewesen“, sagte die Bereichsleiterin. Derzeit sieht es so aus, dass diese Ein-Euro-Job-Stellen in Wunstorf zumindest alle erhalten bleiben können, wenn die Volkshochschule Hannover-Land ihren Zweig mit beruflicher Bildung aufgelöst haben wird. „Langfristig würden wir aber gern versuchen, dieses Angebot noch zu erweitern.“

Die Arbeitsgelegenheiten sind ein guter Weg, Menschen wieder an das Arbeitsleben zu gewöhnen. Als nächste Etappe zeigt derzeit ein noch junges Angebot von geförderten Arbeitsstellen erste Erfolge mit 25 Vermittlungen seit Anfang 2019. Fünf Jahre lang zahlt das Jobcenter dabei einen Teil des Arbeitslohns, in den ersten beiden Jahren sogar 100 Prozent. „Wir sind dankbar, dass zahlreiche Unternehmen Langzeitarbeitslosen diese Chance geben, auch wenn sie mit ihnen im Betrieb einen größeren Aufwand haben.“

Ausbildungsbeginn kommt für viele zu schnell

Nachdem in der Corona-Hochphase im Vordergrund stand, dass keiner der Kunden ohne Geld dasteht, orientiert sich das Jobcenter jetzt langsam auch wieder stärker auf dem Arbeitsmarkt, um die Vermittlungschancen für ihre Klienten zu steigern. „Wir gehen wieder auf die Betriebe zu, aber das ist noch sehr in den Anfängen. Viele Arbeitgeber warten lieber noch ab, bis sie wieder jemanden einstellen“, sagte Dudszus.

Auf dem Ausbildungsmarkt merkt das Jobcenter dagegen, dass viele Berufseinsteiger sich derzeit noch scheuen, zum 1. August oder 1. September eine Lehrstelle anzutreten. „Die Betriebe bieten zwar insgesamt weniger Stellen an, aber das Angebot reicht immer noch aus“, betonte Dudszus. Wenn die drei Jugendexpertinnen des Jobcenters mit ihnen ins Gespräch kommen, merken sie oft, dass die Schulabsolventen sich oft noch keine konkreten Vorstellungen gemacht haben. Das Jobcenter versucht dann, bei der Entscheidung zu helfen.

