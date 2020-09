Wunstorf

Trotz der Einschränkungen durch Corona wird die Ju-52-Halle am Fliegerhorst Wunstorf nach Angaben der betreibenden Traditionsgemeinschaft Lufttransport Wunstorf von Touristen und Einheimischen derzeit gut besucht. Leiter Manfred Pickel konnte am Sonntag mit Julia Bast und Daniel Schorer und ihrem Sohn Fynn die 200.000 Besucher in der Ausstellungshalle begrüßen.

Pickel überreichte der jungen Familie aus Barsinghausen Sekt, Blumen und einen Modellbaukasten des Ju-52-Flugzeugs. Die Ju-52-Halle wurde 1990 eröffnet und ist nach Angaben der Betreiber nach wie vor ein attraktiver Anziehungspunkt auch für Besucher aus der näheren Umgebung Wunstorfs. „Die dem Ausbruch der Corona-Pandemie geschuldete verspätete Öffnung des Museums, Ausfall von Busreiseunternehmen und die Beschränkung der Einlasszahl auf maximal 20 Besucher waren eigentlich keine guten Voraussetzungen für das Erreichen dieser Zahl noch in diesem Jahr“, teilte Pickel mit.

Militärhistorische Objekte sind zu sehen

Die Traditionsgemeinschaft Lufttransport Wunstorf betreibt eine für jedermann zugängliche Ausstellung militärhistorischer Objekte in der Ju-52-Halle und auf dem angrenzenden Freigelände direkt neben dem Fliegerhorst Wunstorf.

Im Mittelpunkt der Ausstellung erwartet Besucher eine Junkers Ju-52, eines der weltweit letzten Exemplare im Originalzustand. Diese Maschine wurde 1986 in einer spektakulären Bergungsaktion von einem Team der dafür gegründeten Interessengemeinschaft JU-52 vom Grund des norwegischen Hartvikvann-Sees gehoben, wo sie über vierzig Jahre versunken war. Nach fachkundiger Restaurierung auf dem Fliegerhorst Wunstorf ist die Junkers Ju-52 heute die Attraktion des Museums.

Das Museum ist bis zum 31. Oktober donnerstags sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Jugendliche 2 und für Kinder 1 Euro.

Von Anke Lütjens