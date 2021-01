Jugendhilfe-Anbieter Chipa eröffnet Büro in Wunstorf

Wunstorf

Sie bieten pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern an, außerdem auch Schulungen und Weiterbildungen. Seit zehn Jahren ist das gemeinnützige Unternehmen Chipa – Child and Parents in Hannover tätig, jetzt hat es eine Außenstelle in Wunstorf eröffnet. In dem Büro an der Küsterstraße 7 sitzen fürs erste die Sozialpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin Nicola Lenz und ihre Kollegin Teresa Hecht, die einen Magister in Kindheitswissenschaften und Kinderrechten hat.

Ihre Klientel weist ihnen zum Teil der kommunale Sozialdienst der Region Hannover unter dem Titel „Hilfe zur Erziehung“ zu – in Wunstorf künftig möglicherweise auch die der Nachbarkreise Nienburg und Schaumburg. „Das war der Grund, dass wir uns hier angesiedelt haben“, erläutert Geschäftsführer Carsten Thiele, der das Unternehmen vor zehn Jahren gegründet hat. Er ist Kinder- und Jugendtherapeut, Betriebswirt und Theologe, außerdem zertifizierter Coach. Am Coaching für Eltern und Kinder können aber nicht nur Familien teilnehmen, die schon in einer handfesten Krise stecken. Die Berater geben auch Unterstützung dabei, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.

Corona-Krise verstärkt familiäre Probleme

Gewalt oder Drogenmissbrauch sind die dramatischeren Anzeichen einer familiären Krise, Sprachlosigkeit oder ständige Konflikte zwischen Kindern und Eltern die leiseren. In Lockdown-Zeiten wie aktuell merkten auch die Beraterinnen, dass Spannungen verstärkt auftreten würden, sagt Pädagogin Lenz. Wenn alle Familienmitglieder ständig zu Hause bleiben und kaum gemeinsame Aktivitäten möglich sind, die Ablenkung oder positive Erlebnisse ermöglichen, kann schlechte Stimmung um sich greifen.

Hinzu komme in manchen Familien, dass das Homeschooling schon allein technische Schwierigkeiten mit sich bringt, etwa, wenn kein Computer verfügbar ist – weiterer Konfliktstoff. „Der Druck in den Familien steigt spürbar“, sagt Lenz. Sie und ihre Kollegin wollen sich nun in Wunstorf mit Schulen und weiteren sozialen Einrichtungen vernetzen. Auch das wird angesichts der Pandemie-Regeln nicht so einfach werden.

Elterncafé per Videokonferenz

Ein aktuelles Angebot ist ein virtuelles Elterncafé zum Thema „(Um-)Gestaltung des Familienalltags in Corona-Zeiten – Impulse für Eltern von Kindern unter zwölf Jahren“, für das das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite wirbt. Für die vier Videokonferenztermine, die ab dem 2. Februar jeweils dienstagnachmittags, 16 bis 17.30 Uhr, stattfinden, zahlen die Teilnehmer 20 Euro Beitrag, Anmeldungen sind per E-Mail an info@chipa.de oder telefonisch unter (05 11) 54 54 18 15 möglich.

Von Kathrin Götze