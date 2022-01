Jugendkantorei St. Johannes präsentiert Musical im Stadttheater Wunstorf

Wunstorf

Die Jugendkantorei St. Johannes präsentiert mit „Aschenputtel“ ihr nächstes großes Musical. Aufführungen sind am Sonnabend, 19. Februar, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 20. Februar, um 16 Uhr im Stadttheater vorgesehen. „Eigentlich war der Beginn des Jahres 2021 für die Aufführungen vorgesehen, aber die Pandemie machte vieles sehr viel schwieriger und brachte jeden Zeitplan durcheinander“, teilt Chorleiter Matthias Schwieger mit.

Chorfreizeiten mussten verschoben werden

Die Jugendkantorei musste dafür vorgesehene Chorfreizeiten insgesamt viermal verschieben, bereits gekaufte Barockkleider passten nicht mehr, und einige Rollen mussten neu vergeben werden. Aber nach jetzt fast zweijähriger Probenzeit steht ein Musical, das nach den Worten des Chorleiters als Highlight in die Geschichte des Stadttheater Wunstorf eingehen kann. Eine acht mal fünf Meter große Leinwand dient als Bühnenbild, auf der die Zuschauer den Glanz des Schlosssaals oder andere Situationen erleben können.

Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen

„Der Gesang der Jugendlichen ist bezaubernd und beschert viele Gänsehautmomente“, ist sich Schwieger sicher. Natürlich tanzen die Darsteller auch. Inhaltlich geht die Verarbeitung des Märchens „Aschenputtel“ deutlich mehr in die Tiefe, als es die Originalvorlage vermuten lässt. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen zusehends und die Charaktere bekommen mehr Tiefe.

Im Stück gibt es auch viel zu lachen

Neben den ernsten Elementen dieses Märchens gibt es aber auch sehr viel Lustiges: So verfügt die Stiefmutter als Ratgeber über ein böses und ein gutes Gewissen, die sich aber andauernd in die Haare bekommen. Aschenputtel hat mit einem Schweinchen und einer Katze zwei willige, aber völlig verfressene und tollpatschige Haustiere an ihrer Seite. Und allein die Szene, wie die Stiefmutter verzweifelt versucht, ihren Töchtern Benehmen und Bildung zu vermitteln, damit sie sich beim Ball gut präsentieren können, ist einfach nur herrlich lustig.

Im Stadttheater gilt die 2G+-Regelung

Die Jugendkantorei St. Johannes besteht aus 17 Sängern. Mia Rohkamm spielt das Aschenputtel, Leo Puy den Prinzen. Dorothea Bödeker verkörpert die böse Stiefmutter, Laura Petter und Marah Thiemann die bösen Stiefschwestern. Die Dauer der Aufführung beträgt rund eineinhalb Stunden plus einer Pause. Der Eintritt und die Platzwahl sind frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten. Zurzeit dürfen 265 Personen das Stadttheater besuchen – unter Berücksichtigung der 2G-plus-Regelung.

Von Anke Lütjens