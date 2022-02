Wunstorf

Zu einer Onlinesitzung per Videokonferenz haben sich am Montagabend die Mitglieder des Jugendparlaments unter Vorsitz von Jugendbürgermeister Xander Brockmann getroffen. Themen waren unter anderem der aktuelle Planungsstand zur Erweiterung der Skateranlage an der Emmanuel-Grund-Straße sowie der geplante Montainbike/BMX-Trail im Norden Wunstorfs nahe dem Spielplatz Reiterkuhle an der Erich-Kästner-Straße.

Stadt will illegale Nutzung vermeiden

Die Stadt Wunstorf will in der Reiterkuhle in der Nordstadt auf einem Areal von rund 5500 Quadratmetern eine neue Strecke für Mountainbike- und BMX-Fahrer einrichten. Für die Umsetzung müsste noch eine Fläche von 186 Quadratmetern von der Stifts-Kirchengemeinde hinzugekauft werden. Die Politik soll jetzt grünes Licht dafür geben, dass in diesem Jahr eine Planung entsteht, um 2023 dann bauen zu können. „Die Mitglieder des Jugendparlaments freuen sich, dass es endlich losgeht“, sagte Jens Klingenberg von der Stadtjugendpflege. Mit der Anlage des Trails will die Stadt auch illegale Nutzungen wie im Blumenauer Wäldchen und im Barnewäldchen verhindern.

Freizeitangebote für junge Erwachsene schaffen

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof hat bereits eine ähnliche Strecke eröffnet, die auch gut angenommen wird. Nutzer müssen sich aber an die Öffnungszeiten der Einrichtung an der Maxstraße halten, außerdem ist die Strecke nicht für Erwachsene gedacht. Die Verwaltung glaubt, dass ein Angebot für junge Erwachsene bis zu 25 Jahre in der Stadt gut angenommen würde. Für diese Altersgruppe fehlten ohnehin Freizeitangebote.

Stadt bemüht sich um Fördergelder

Für rund 20.000 Euro will die Stadt in diesem Jahr Fachleute einen Parcours für unterschiedliche Fähigkeiten erarbeiten lassen. Bei einer guten Resonanz soll die Anlage später auch erweitert werden können. Bauen will die Stadt dann ab 2023 und sich dafür um Fördergeld aus dem Leader-Programm bemühen. Am Mittwoch, 9. Februar, spricht der Ortsrat Wunstorf um 18 Uhr in einer Videokonferenz über das Thema. Bereits in ihrer Sitzung im Juli vorigen Jahres hatten die Mitglieder des Ortsrats Wunstorf die Planungen begrüßt.

Hinter dem Spielplatz Reiterkuhle in Wunstorfs Nordstadt möchte die Stadt Wunstorf einen Trail für Mountainbike- und BMX-Fahrer anlegen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Skateranlage soll erweitert werden

In der Sitzung des Jugendparlaments hat die Verwaltung zudem die aktuelle Planung zur Erweiterung der Skateranlage an der Emmanuel-Grund-Straße im Wunstorfer Süden vorgestellt. Die vorhandene Halfpipe soll um einen Rundtrail für Skater sowie einen Laufrad-Track für Kleinkinder erweitert werden. Die Skateranlage soll auch für Amateure nutzbar sein, schreibt die Verwaltung in ihrer Präsentation.

Anlagen für Skater gibt es auch beim Rollsportclub Wunstorf an der Wohnwelt an der Bahnhofstraße sowie auf dem Spielplatz bei der Kita Arche Noah an der Osterblenze in Luthe. Auch das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof verfügt über eine Anlage.

Von Anke Lütjens