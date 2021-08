Wunstorf

Die Mitglieder des Wunstorfer Jugendparlaments und der Jusos haben am Dienstag in der Evangelischen IGS die Möglichkeit genutzt, mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in den direkten Austausch zu treten. Dieser hatte kurz davor bekannt gegeben, wie der Präsenzunterricht an den Schulen im nächste Woche beginnenden neuen Schuljahr wieder möglich sein soll – mit einer Maskenpflicht im Unterricht, häufigeren Corona-Tests, in Einzelfällen auch Luftfiltern und weiteren freiwilligen Impfangeboten an den Schulen.

„Wir wollen so viel Normalität wie möglich“, sagte Tonne. Dabei stehen zu Beginn für ihn nicht das Aufholen ausgefallener Lerninhalte, sondern andere Dinge im Mittelpunkt, etwa die Klassengemeinschaften wieder zu stärken.

Leistung hat gelitten

„Gibt es schon einen Plan für die Impfangebote?“, wollte Jugendbürgermeister Xander Brockmann wissen. Dabei sprach Tonne sich dafür aus, mit mobilen Impfteams direkt in die Schulen zu gehen, was auch SPD-Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch unterstützte. Majid Atris von den Jusos hat zwar die Befürchtung, wegen der vielen Impfgegner den Schulfrieden damit zu stören. Für Tonne ist aber die Schule genau der richtige Ort, um solche Konflikte auszutragen.

Lesen Sie auch Corona-Verordnung Niedersachsen: Das gilt jetzt für Schulen und Kitas

Der Jugendbürgermeister sprach zudem an, dass die kurzen Präsenzphasen in den Schulen während der Corona-Pandemie wegen der sehr dicht getakteten Klausuren die Schülerinnen und Schüler stark belastet haben. „Viele sind in ihren Leistungen heruntergegangen“, berichtete Brockmann. Tonne entgegnete, dass das Kultusministerium reagiert hat, indem es andere Möglichkeiten geschaffen hat, Leistungen zu erbringen, und die vorgeschriebenen Inhalte auf das Wichtigste reduziert hat.

Praktischere Inhalte für Schule?

Schließlich sprachen die Jugendparlamentarier noch den Wunsch an, dass die Schule sie stärker auf lebenspraktische Dinge vorbereiten sollte, etwa was sie beachten müssen, wenn sie eine Versicherung abschließen. Dazu sagte der Minister: „Wir können die Schülerinnen und Schüler nicht auch noch darauf vorbereiten, ihre Steuererklärung zu machen. Aber sie sollen zumindest eine Idee bekommen, wie sie vorgehen, um ein solches Problem zu lösen.“

Von Sven Sokoll