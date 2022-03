Wunstorf

Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren können in den Sommerferien wieder an mehreren Freizeiten der städtischen Jugendpflege teilnehmen. Die Anmeldung dafür beginnt.

In Kalifornien/Schönberg an der Ostsee hält sich eine Gruppe vom 12. bis zum 21. August auf. Außerdem ist eine Segelfreizeit für Neun- bis 13-Jährige auf der Badeinsel in Steinhude für den Zeitraum vom 24. bis zum 30. Juli geplant. Gemeinsam mit dem Projekt Kurze Wege gibt es dort auch „Mädchenaction“ vom 2. bis zum 4. August.

Nähere Informationen zu ihren Angeboten gibt die Jugendpflege unter jpw.wunstorf.de. Für die Freizeiten nimmt sie Anmeldungen ab Montag, 28. März, 9 Uhr, aber ausschließlich über ihr Buchungsportal www.anmeldungen-wunstorf.de entgegen. Es ist zu empfehlen, sich vorher einen Account anzulegen.

Anmeldung für Tagesaktionen startet im Mai

Für die Tagesaktionen im „Ferien(s)pass“ und mehrtägige Angebote ohne Übernachtung beginnt die Anmeldung erst am Montag, 16. Mai, 9 Uhr auf der Seite www.ferienpass-wunstorf.de. Bis 29. Mai können die Familien dann dort Wunschlisten erstellen.

Die Jugendpflege betont, dass sie sich bei ihren Aktionen nach den jeweils aktuellen Vorschriften zum Corona-Infektionsschutz richten muss. Die Teilnehmer der Freizeiten müssen zu Beginn einen negativen Test vorweisen. Weitere Informationen gibt Jens Klingenberg unter Telefon (05031) 101-374.